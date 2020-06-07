حالة الطقس خلال 6 أيام.. شديد الحرارة والعظمى تصل لـ44 درجة

حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع خلال الأيام الستة المقبلة، بداية من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأحد، على معظم المناطق، حيث تسجل الحرارة على القاهرة نحو 38 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالي نحو 28 درجة مئوية، وتسجل على جنوب سيناء نحو 36 درجة مئوية، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد 41 و42 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان صدر عنها، أن الطقس سيكون حارًا على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء، سكون معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح على بعض المناطق.

وعن أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام الستة، أوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية كثيفة تتكون في الصباح الباكر، على محافظات القاهرة والوجه البحري، مع وجود فرصٍ لسقوط أمطار خفيفية تصل إلى نسبة 20% على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس يوم الاثنين، أكدت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء، كما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الاثنين على القاهرة بين 37 – 19، والوجه البحري 34 – 19، والسواحل الشمالية 26 – 19، وجنوب سيناء 37 – 26، وشمال وجنوب الصعيد من 37 إلى 44 درجة نهارًا، و24 و30 درجة ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل، سيكون مائلا للحرارة خلال فترات النهار مائلًا للبرودة خلال فترات الليل على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس سيكون لطيفا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وعن درجات الحرارة يوم الثلاثاء، أكدت أنها ستسجل على القاهرة 34 – 20، والوجه البحري 33- 19، والسواحل الشمالية 26- 19، وجنوب سيناء 32 – 25، وشمال وجنوب الصعيد من 35 إلى 42 درجة نهارا، و23 و27 درجة ليلا.

وعن حالة الطقس يوم الأربعاء، أوضحت أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على القاهرة، مائلًا للبرودة خلال فترات الليل، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 36 – 21، والوجه البحري 35- 21، والسواحل الشمالية 29- 19، وجنوب سيناء 37 – 26، وشمال وجنوب الصعيد من 38إلى 41 درجة نهارا، و26 و29 درجة ليلا.

وأشارت إلى أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، الأبعاء المقبل، تتمثل في تكون شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وعن حالة طقس الخميس المقبل، أكدت الهيئة أنه حار نهارا على القاهرة والوجة البحر مائل للبرودة ليلا، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 38 – 26، والوجه البحري 36 – 24، والسواحل الشمالية 32 – 23، وجنوب سيناء 39 – 26، وشمال وجنوب الصعيد من 41 إلى 42 درجة نهارا، 28 درجة ليلا.

وأوضحت الهيئة أن طقس، الجمعة المقبل، سيكون شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 39 – 21، والوجه البحري 39- 21، والسواحل الشمالية 31- 21، وجنوب سيناء 39 – 25، وشمال وجنوب الصعيد من 41 درجة نهارا، 28 درجة ليلا.