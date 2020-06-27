رغم قرارات القمة الأفريقية.. آبي أحمد يؤكد ملء سد النهضة خلال أسبوعين

قال آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده ستبدأ ملء خزان سد النهضة في غضون أسبوعين، وهي المدة التي حددتها بلاده بالاتفاق مع مصر والسودان بالقمة الأفريقية المصغرة من أجل الاتفاق حول ملء السد.

وأوضح آبي أحمد، في بيان صادر عن مكتبه، اليوم السبت، أن القمة اتفقت على إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الاتحاد الأفريقي سيتولى قضية سد النهضة.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن القمة المصغرة كلفت أيضًا الاتحاد الأفريقي بتقديم دعم فني للمفاوضات.

وبين أن إثيوبيا ستبدأ عملية ملء السد في غضون الأسبوعين مع مواصلة أعمال البناء.

وأكد أن اجتماع الاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة “سد النهضة”، مع السودان ومصر كان “مثمرًا”.

كما قال آبي أحمد، في تغريدة على “تويتر”، الجمعة “محادثات مثمرة للحلول الأفريقية حول ملف “سد النهضة”، مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي”.

وأضاف أن “الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة”.

وعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعًا عاجلاً حول أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، بعدما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث خلال الفترة السابقة.

كما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الاثنين المقبل بشأن سد إثيوبيا، في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.

وأحالت مصر ملف “سد النهضة” إلى مجلس الأمن الدولي؛ لبحث سبل التوصل إلى اتفاق جديد.

كما أرسلت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، خطابًا بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

وأوضحت “عبدالله” في الرسالة موقف بلادها بشأن المفاوضات، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، ودعت أيضًا مجلس الأمن إلى دعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات.