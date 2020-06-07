تدخل فوري.. الصحة تفسر التزاحم الشديد أمام الوزارة

رصد مواطنون تكدس وزحام شديد أمام مبنى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، والصور التي ظهر فيها الزحام علقت عليها لدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة.

وبررت الشاعر التزاحم بأنه حدث بسبب الإعلان عن حركة التكليف الجديدة والمرهونة بمدة محددة، ومن بين الأوراق المطلوبة للتقديم فيها ترخيص مزاولة المهنة، إلى جانب عودة عمل السجل المدني ثانية من أجل أن يتم استخراج “الفيش والتشبيه” لكونه من الأوراق المطلوبة حتى يتمكن المتقدم من استخراج ترخيص مزاولة المهنة.

وأرجعت التزاحم إلى خوف المتقدمين من انتهاء موعد حركة التكليف وذلك لاقترابها، مشيرة إلى أنهم عملوا على توجيه المتقدمين فورا بأن يتوجههوا إلى النقابة التابعين لها سواء كانت التمريض أو العلاج الطبيعي أو غيرها من التخصصات، ووجهت كذلك القادمين من الأقاليم بتقديم أوراقهم في مقر النقابة الفرعية التابعين لها.

وأضافت أنه تم التنسيق مع كل النقابات باستلام ملفات المتقدمين على أن ترسل برفقة مندوب واحد إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالإضافة إلى تحصيل مبلغ التقديم بشكل مجمع على أن تدفع في إيصال واحد، وتسلم التراخيص لنفس المندوب بعد 48 ساعة حتى يتم تجنب التزاحم بين الخريجين مثلما حدث اليوم الأحد.

وأشارت إلى إنصراف المتقدمين فور إخبارهم بالتقدم في نقاباتهم التابعين لها وقواعد التقديم المشار إليها.