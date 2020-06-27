كيفية تقديم التظلم في حالة الاستبعاد من مشروع الإسكان الاجتماعي

يرغب الكثير من مواطني الشارع المصري في التعرف على الخطوات اللازمة من أجل تقديم التظلم لوزارة الإسكان، وذلك في حالة تم استبعادهم من الإعلان الثاني عشر الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم غلق باب التظلمات لذلك الإعلان على وجه التحديد في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يونيو 2020، وهو ما يعني أن تقديم التظلمات ظلت متاحة أمام المواطنين لمدة شهر كامل بعدما كانت قد بدأت مع انطلاقة الشهر الجاري.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في فترة سابقة عن استبعاد بعض المواطنين أو الحاجزين لشقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الثاني عشر، بسبب عدم مطابقة عدة شروط عليهم بعد فرز جميع المستندات التي تم إرسالها للوزارة في الأسابيع الماضية.

وإليكم الآن خطوات تقديم التظلم في حالة الاستبعاد من الإعلان الثاني عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي:

يجب على المواطن أولاً أن يقدم التظلم بشكل سريع خلال الأيام القليلة القادمة، نظراً لأن يوم الثلاثاء المقبل يمثل الموعد النهائي للتظلمات، وبعد ذلك سوف يكون استبعاد الحاجز نهائياً لا رجعة فيه. يجب على المستبعد أن يقوم بتوفير كافة المستندات الناقصة والمطلوبة منه من جانب وزارة الإسكان، حتى يتم تعديل وضعيته من خلال وضعه في لائحة المنطبق عليهم شروط الحجز. يجب على المواطن أن يدخل على الرابط التالي: “رابط الإستعلام عن موقف الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي“، علماً بأن عملية الإستعلام لا يمكن أن تتم بأي حال من الأحوال إلا في حالة استعمال الرقم القومي الخاص بالحاجز. لا توجد أي طريقة أخرى تماماً من أجل إرسال التظلم إلى صندوق الإسكان الاجتماعي سوى هذه الطريقة الإلكترونية. بعد إرسال التظلم بنجاح، سوف يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بدراسة التظلم من خلال مراجعة شاملة لكافة البيانات والمستندات التي تم استكمالها. في الختام، سوف يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بكل حاجز من أجل إخطاره بنتيجة الفرز بعد دراسة التظلمات، كما تشمل هذه الرسالة أيضاً الإجراءات التي يجب اتباعها سواء في حالة قبول التظلم أو حتى العكس، علماً بأن نتيجة التظلمات سوف تظهر في نهاية شهر يوليو القادم أي بعد شهر واحد فقط من غلق الباب.

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي قد أعلن سابقاً عن نتيجة فرز جميع ملفات الحاجزين في الإعلان الثاني عشر، حيث أسفرت النتائج عن مطابقة 4702 ملف للشروط التي تم تحديدها، فيما تم استبعاد 7862 ملف بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

وكانت عدد الملفات التي قامت بالتسجيل منذ البداية على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري قد وصلت إلى 18345 ملف على مستوى 8 محافظات في الجمهورية، علماً بأن المستبعدين نهائياً بعد نتائج التظلمات سوف ترد لهم أموالهم كاملة في نهاية المطاف.

ومن جانبه، كان مجلس الوزراء قد منح أولوية شقق الإسكان الاجتماعي للأسر التي تعول، ثم الأسر التي لا تعول، وأخيراً الأعزب مع العلم بأن صغر السن يلعب دوراً هاماً بكل تأكيد في جميع الأحوال السابقة، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سوف يستمر في عملية البناء خلال السنوات القادمة بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.