الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 7 يونيو في مصر .. ارتفاع متواصل لعدد المصابين

أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020 كشفت فيه عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث شهد اليوم ارتفاعاً جديداً في كافة الأرقام وخاصة أعداد المصابين الجدد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في ذلك البيان، أنه قد تم رصد 1467 إصابة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم الأحد.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين الجدد تم تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا عليهم، من خلال نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، فيما تم نقل الحالات التي تعاني من أعراض المرض إلى نزل الشباب، أما بقية الحالات سواء صاحبة الأعراض البسيطة أو التي لا تعاني من أعراض تماماً تم فرض العزل المنزلي عليها.

وأكد الدكتور خالد مجاهد أن جميع الحالات المتواجدة في العزل المنزلي قد استلمت الحقائب الطبية التي تحتوي على كافة المستلزمات الطبية من طرف القوافل الطبية المنتشرة في كل محافظات مصر بدون أي استثناء على الإطلاق.

وشدد أيضاً على أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد في مصر قد وصل إلى 34079 حالة حتى هذه اللحظة، علماً بأن 10131 حالة منهم قد تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، ومن ضمنهم 8961 حالة تعافت بشكل كامل من المرض وغادرت مستشفيات العزل بسلام.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الأحد قد شهد خروج 423 حالة جديدة من مستشفيات العزل بعد شفائهم بشكل كامل من الوباء، وذلك إثر الرعاية الصحية التي تلقوها خلال الفترة الماضية تحت إشراف الأطقم الطبية وبشكل مجاني بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

على صعيد معدل الوفيات، شدد الدكتور خالد مجاهد على أن المعدل لا يزال مستقراً نوعاً ما ولم يصل بعد إلى تلك الأرقام المخيفة التي يخشاها الجميع، حيث تم تسجيل اليوم الأحد 39 حالة وفاة جديدة، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات على مستوى الجمهورية إلى 1237 حالة وفاة.

وأكد أيضاً أن أغلبية حالات الوفاة تندرج ضمن فئات كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، نظراً لكونهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالمرض مع عدم القدرة على التعافي منه بنسبة كبيرة بعكس الفئات الأخرى بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم.

وحرص الدكتور خالد مجاهد في البيان على مطالبة المواطنين بشكل عام بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في أكثر من مناسبة سابقة ودعا لها أيضاً مجلس الوزراء، وخاصة وأن هذه الإجراءات تعتبر حالياً بمثابة السلاح الوحيد الذي تمتلكه البشرية بأكملها في مواجهة ذلك الفيروس الذي لا يوجد له أي علاج مناسب حتى الآن.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأحد 7 يونيو 2020: