مصر وليبيا أقل نسبة متعافين من كورونا في الوطن العربي .. تعرف على التفاصيل

لا تزال دول العالم العربي بما فيها الدولة المصرية تعاني بشدة من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 إلى غاية الآن مع الوضع في الاعتبار أنها مستمرة بدون أدنى شك لعدة أشهر قادمة على مستوى جميع أنحاء العالم مثلما أعلنت سابقاً منظمة الصحة العالمية.

ولا يزال العالم بأكمله مثله مثل الوطن العربي يسجل أعداداً كبيرة من المصابين الجدد بصفة يومية على مدار الأسابيع الماضية، ولكن يبقى التفاؤل حاضراً بدون أدنى شك في ظل تسجيل أرقام كبيرة أيضاً من المتعافين من كورونا.

على الصعيد الوطن العربي على وجه التحديد، بات إجمالي عدد المصابين بذلك المرض على مشارف تخطي حاجز 600 ألف حالة على مستوى 22 دولة سواء في قارة إفريقيا أو حتى في قارة آسيا، علماً بأن الرقم لا يقارن بأي حال من الأحوال بالأعداد التي تم تسجيلها في أكبر دول العالم سواء في قارة أوروبا أو حتى قارة أمريكا الشمالية على سبيل المثال.

وإليكم الآن أهم إحصائيات فيروس كورونا في مختلف الدول العربية على مدار الأشهر الماضية حتى الآن: