مصر وليبيا أقل نسبة متعافين من كورونا في الوطن العربي .. تعرف على التفاصيل
لا تزال دول العالم العربي بما فيها الدولة المصرية تعاني بشدة من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 إلى غاية الآن مع الوضع في الاعتبار أنها مستمرة بدون أدنى شك لعدة أشهر قادمة على مستوى جميع أنحاء العالم مثلما أعلنت سابقاً منظمة الصحة العالمية.
ولا يزال العالم بأكمله مثله مثل الوطن العربي يسجل أعداداً كبيرة من المصابين الجدد بصفة يومية على مدار الأسابيع الماضية، ولكن يبقى التفاؤل حاضراً بدون أدنى شك في ظل تسجيل أرقام كبيرة أيضاً من المتعافين من كورونا.
على الصعيد الوطن العربي على وجه التحديد، بات إجمالي عدد المصابين بذلك المرض على مشارف تخطي حاجز 600 ألف حالة على مستوى 22 دولة سواء في قارة إفريقيا أو حتى في قارة آسيا، علماً بأن الرقم لا يقارن بأي حال من الأحوال بالأعداد التي تم تسجيلها في أكبر دول العالم سواء في قارة أوروبا أو حتى قارة أمريكا الشمالية على سبيل المثال.
وإليكم الآن أهم إحصائيات فيروس كورونا في مختلف الدول العربية على مدار الأشهر الماضية حتى الآن:
- وصل إجمالي عدد المصابين إلى 575918 حالة أي أن معدل الإصابات زاد بنسبة 14.6% بعكس ما كان عليه الوضع في الأسبوع الماضي.
- وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8999 حالة وفاة أي أن معدل الوفيات زاد بنسبة 20.4% بعكس ما كان عليه الحال في الأسبوع الفائت.
- وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 372852 حالة أي أن معدل المتعافين زاد بنسبة 65%.
- تعتبر المملكة العربية السعودية هي أعلى دولة عربية على الإطلاق تم رصد فيها إصابات بفيروس كورونا، حيث تخطى عدد المصابين فيها حاجز 170 ألف حالة، ثم تليها مباشرة قطر في المرتبة الثانية ومن ثم مصر التي تخطت قبل أيام من الآن 60 ألف حالة.
- تعتبر سوريا هي أقل دولة تم فيها رصد إصابات بالوباء مثلها مثل ليبيا إضافة إلى جزر القمر، حيث لم يتم رصد سوى ألف حالة فقط لا غير في كل دولة منهم على حدى.
- احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين مختلف الدول العربية على مستوى اختبارات الكشف عن كورونا أي تحليل PCR، حيث أجرت حتى هذه اللحظة أكثر من 3 مليون اختبار.
- تعتبر مصر من أقل الدول العربية التي شهدت تعافي حالات من فيروس كورونا مثلها دولة ليبيا، حيث وصلت نسبة المتعافين في مصر إلى 26.7%، فيما وصلت النسبة في ليبيا إلى 20%، أما جيبوتي فقد تربعت على الصدارة من خلال وصول نسبة المتعافين فيها إلى 94%، ومن ثم تليها مباشرة في المرتبة الثانية تونس التي وصلت فيها النسبة إلى 88%، أما بقية الدول العربية فكانت النسب فيها متوسطة بدرجة كبيرة.