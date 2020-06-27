الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 27 يونيو في مصر .. إجمالي المتعافين يتخطى 17 ألف

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد المزيد من الحالات الجديدة على كافة المستويات سواء بالنسبة إلى المصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين كما كان الحال تماماً في الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي اليوم السبت، أن كل المواطنين داخل مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية يتوجب عليهم مواصلة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة سابقة.

وأضاف أيضاً أن الدولة المصرية تبدأ اليوم مرحلة جديدة في إطار خطة التعايش مع الوباء مثلما هو حال كل دول العالم الأخرى، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا في حالة تطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة مثل غسل اليدين بالماء والصابون إضافة إلى التباعد الاجتماعي وأيضاً ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين في القطاع الطبي في مصر يعملون جاهداً من أجل محاولة علاج أكبر عدد من المصابين إضافة إلى السيطرة على معدلات انتشار الوباء من خلال تتبع المخالطين للحالات السابقة التي كشف عنها في الفترة الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن جميع مصابي الفيروس المستجد في مصر لا يتحملون أي أعباء مالية على الإطلاق من أجل تلقي العلاج اللازم بعد التأكد من إيجابية التحاليل الخاصة بهم، وذلك سواء بالنسبة إلى الحالات الحرجة المتواجدة في مستشفيات العزل، أو بالنسبة إلى الحالات المتوسطة المتواجدة في نزل الشباب، أو حتى بالنسبة إلى الحالات البسيطة التي تم فرض العزل المنزلي عليها.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن مريض كورونا في مصر يلقى أفضل رعاية طبية ممكنة تحت إشراف الأطقم الطبية، أما حالات العزل المنزلي يتم إيصال حقائب المستلزمات الطبية لها مع متابعتها بصفة مستمرة لحين شفائها من المرض، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أيضاً أن أي مواطن يشعر بأعراض الفيروس المستجد يتوجب عليه عزل نفسه عن الآخرين بشكل فوري وعدم الاختلاط مع الناس في الشارع، ثم التواصل بعد ذلك مباشرة مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان من خلال قنوات الاتصال الرسمية أو الخط الساخن، حتى يتم متابعة حالته الصحية وإجراء التحاليل اللازمة له لمعرفة موقفه من الإصابة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية اليوم السبت 27 يونيو 2020: