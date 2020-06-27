وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان موعد العام الدراسي الجديد

حقيقة إعلان موعد العام الدراسي الجديد، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما نشر عن انطلاق العام الدراسي العام المقبل، في يوم 26 سبتمبر المقبل.

وقال وزير التعليم في تصريحات له على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن كل ما نشر في هذا الأمر، كلام غير صحيح، ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد.

وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة التحقق من الأخبار، مضيفًا: “رجاء التحقق من المصادر حيث أننا لم نعلن أي شئ من هذا”.

وأكد شوقي: “هذا الكلام من تأليف إدارة إحدى المدارس الخاصة لتحصيل المصروفات!!”.