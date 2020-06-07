وزير التعليم يعلن عن بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم مراعاة طلاب الثانوية العامة في تصحيح الامتحانات، لأن هذا عام استثنائي بسبب توتر وقلق الجميع من فيروس كورونا.

وأضاف وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “القاهرة الآن” المُذاع على فضائية “الحدث العربية”، مساء اليوم الأحد، أن الهدف من حذف المواد التي لا تدخل في المجموع من جدول الامتحانات هو تقليل أيام خروج الطلاب من منازلهم والذهاب إلى لجان الامتحانات، لكنها مواد نجاح ورسوب وسيمتحنها الطالب في منزله بمهلة أسبوعين على تسليمها، متابعًا: “الغش في هذه المواد يرجع لاهتمام الطالب وأهله في التعلم، وظروف الجائحة اضطرتنا لذلك”.

وأكد وزير التعليم أن هناك منصة لمراجعات مناهج الثانوية العامة معتمدة من الوزارة يمكن للطالب الاستعانة بها في منزله، بدلًا من الذهاب إلى مراكز تعليمية غير مصرح لها بالعمل.

وطالب وزير التعليم، أولياء أمور الطلاب بتقديم المساعدة قي تحقيق الغرض من الوقاية والتباعد الاجتماعي من أجل سلامة الطلاب، منوهًا بأن إجراءات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا واحدة في امتحانات طلاب الثانوية العامة وطلاب والشهادة الفنية.

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة سوغ تنطلق في 21 يونيو الجاري، مع تطبيق وزارة التربية والتعليم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للحافظ على سلامة الطلاب.