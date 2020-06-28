تفاصيل فتح الحضانات تكشفها وزيرة التضامن

فتح الحضانات، أمر يشغل الكثير من الأهالي، وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تفاصيل إعادة فتحها بداية من 1 يوليو المقبل،حيث يمكن أن تقر الحضانات بإجراءات التضامن ومن بعدها تفتح أبوابها بشكل فوري.

وأشارت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “ON” إلى أن دور الوزارة هو تأمين وحماية الأطفال الذين ألحقتهم أسرهم في الحضانات، وأنه للوزارة أحقية في مراقبة ورصد الحضانات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر.

4 أيام فقط ستعمل فيه الحضانات، والإجازة تكون أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأكدت وزيرة التضامن على التشديد على ضرورة أن تلتزم الحضانات بإجراءات وزارة الصحة المتعلقة بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وكذلك توفير خط ساخن للحضانات تتقدم إذا حدثت أي طواريء.

وأكدت القباج أن الحضانات التأهيلية والعلاجية الخاصة بذوي الإعاقة سوف تكون مفتوحة في مطلع الشهر المقبل، أما باقي الحضانات البالغ عددها 14 ألفًا منها من أبلغ أنه لن يتمكن من اتباع الإجراءات وعليه لن تفتح في أول يوليو.

مشيرة إلى الإجراءات المفروضة على الحضانات ومنيخالف المنصوص عليه ستكون عقوبته الغلق، وقالت إن أولياء الأمور الذين لا يرغبون في ذهاب أطفالهم للحضانة غير خاطئيين وسيفسحون المجال لغيرهم.

ومنذ فجر أمس السبت بدأت الحكومة في تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد من خلال فتح دور العبادة من مساجد وكنائس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وكذلك المقاهي والمطاعم والكافيهات بشروط منصوص عليها.