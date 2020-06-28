بمؤهل ودون مؤهل.. وظائف خالية بمرتبات تصل لـ 5 آلاف جنيه

وظائف خالية، أعلنت مبادرة “مصر تعمل”، عن عدد من الوظائف الخالية، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك لأصحاب المؤهلات ودونها، كاشفة عن تفاصيل 18 وظيفة.

وذكرت الصفحة أن تلك الوظائف في عددٍ من التخصصات، لأصحاب الخبرة ومن دون خبرة، بناءً على احتياجات السوق بمرتباتٍ تبدأ من 1800 جنيه وتصل إلى 5 آلاف جنيه، ومكافآت وحوافز.

كشفت إحدى شركات تصنيع اللحوم عن وظائف خالية للعمل في “مندوب توصيل، وسائق، مندوب توصيل وسائق” بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إصافة إلى العمولات، وجاءت شروط التقدم للعمل كالتالي:

وظائف خالية

1-مندوب توصيل “يكون معه سائق لتوصيل الطلبات في مجال التجزئة”:

– خبرة من عام إلى عامين.

– مؤهل عالٍ أو متوسط.

– حد أقصى للسن 35 عامًا.

– ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

– المرتب 2500 جنيه إضافة إلى العمولة، وبونص شهري وتأمينات.

– مواصلات.

2- سائق “رخصة ثانية”:

– مؤهل أو دون مؤهل.

– رخصة مهنية ثانية.

– حد أقصى للسن 45 عامًا.

– ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

– المرتب يبدأ من 3500 جنيه حتى 4 آلاف جنيه، إضافة إلى بونص شهري، وتأمينات.

– مواصلات.

3- مندوب توصيل وسائق “رخصة ثانية لقيادة سيارة نقل صندوق وتوصيل الطلبات”:

– خبرة من عام إلى عامين.

– مؤهل عالٍ أو متوسط.

– حد أقصى للسن 35 عامًا.

– رخصة مهنية ثانية.

– ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات.

– المرتب 5 آلاف جنيه زائد العمولة، إضافة إلى بونص شهري، وتأمينات.

– مواصلات.

فيما أعلنت شركة استشارات مالية عن حاجتها لـ”تلي سيلز” من الإناث، في المعادي تكون مسؤولة عن الاتصال بالعملاء لإطلاعهم على خدمات يوميًا، ومتابعة الجلسة الخاصة في سوق المال السعودي يوميًا، بشروط:

– مؤهل عالٍ خريجيات.

– حد أقصى للسن 27 عامًا.

– مواعيد العمل 8 ساعات من الساعة 8 صباحًا حتى الـ 4:30 مساءً.

– إجازة يومان الجمعة والسبت.

– المرتب يبدأ من 1800 جنيه ويصل إلى 2500 جنيه، إضافة إلى العمولة.

وأعلنت شركة للإنتاج الزراعي عن وظائف شاغرة في “الشرقية، والزقازيق، والإسماعيلية، والبحيرة، ووادي النطرون”، عبارة عن:

مهندسين زراعيين بالشروط الآتية:

– ذكور حديثو التخرج أو خبرة سنة في مجال الأعلاف وتربية الدواجن وسلالات الدواجن.

– حد أقصى للسن 27 عامًا.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات.

– يحدد المرتب على حسب الخبرة، إضافة إلى تأمينات.

فنيون “ميكانيكا صيانة معدات وأجهزة، وكهرباء كنترول، وصيانة عنابر دواجن، وكهرباء عادي” للعمل في مجال الأعلاف وتربية الدواجن وسلالات الدواجن.ذ، بشروط:

– يكون المتقدمون من الذكور.

– خبرة عامين على الأقل.

– مستوى مقبول للغة الإنجليزية.

– مؤهل متوسط أو دبلوم صناعي.

– حد أقصى للسن 27 عامًا.

– تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات.

– يحدد المرتب على حسب الخبرة، إضافة إلى تأمينات.

كما أعلن مصنع للبلاستيك والصناعات المعدنية في شبرا الخيمة بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة، عن حاجته إلى عامل تجميع لفرز وتجميع المنتجات التي تصنع، وعامل تعبئة، لتعبئة المنتجات النهائية في أماكن التغليف، وعامل ماكينة، لتشغيل الماكينات طبقًا للإجراءات المتبعة، بشروط:

– يكون المتقدمون من الجنسين ذكور وإناث.

– مؤهل متوسط.

– حد أقصى للسن 40 عامًا.

– تصل مواعيد العمل إلى نحو 12 ساعة “من الـ 8 صباحًا لـ 8 مساءً”.

– المرتب 2000 جنيه، إضافة إلى حوافز مكافآت إنتاج.

– يوم إجازة.

وللتقدم لأي وظيفة الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيسبوك.