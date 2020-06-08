الأرصاد توضح حقيقة ارتفاع الحرارة في الصيف بشكل غير طبيعي

الأرصاد.. أشارت إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة بعدحديث الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة بفارق 4 درجات عن المعدل الطبيعي حتى وصلت إلى 38 درجة على القاهرة.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أن انخفاض درجات الحرارة اليوم أمرا متوقعا أن تصل إلى 35 درجة على القاهرة، مضيفة أنه يتوقع أيضا وصول الحرارة إلى 36 درجة غدا على القاهرة ثم تشهد ارتفاعا إلى 38 درجة في نهاية الأسبوع الجاري.

وحول ما يدور من أحاديث عن أن فصل الصيف سيشهد درجات حرارة متابعة غير طبيعية، أكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم صحة ضلك مشيرة إلى أن فصل الصيف سيأتي بصورةطبيعية جدا، وأن درجات الحرارة ونسب الرطوبة ستكون في معدلاتها الطبيعية المعروفة خلال فصل الصيف.

وقبل يومين، أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، مؤكدا أن أغلب المناطق سوف تتعرض إلى موجةٍ حارة بداية من يوم الأحد.

وقال شاهين إن الموجة الحارة سوف تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستظل بين الارتفاع والانخفاض ليلًا ومساء، حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، خلال الأيام المقبلة، تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر، خصوصا على محافظات القاهرة والوجه البحري، معلنا أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية، فيما تظل الرياح معتدلة، تكون نشطة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، أحيانا.