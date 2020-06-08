شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف على تفاصيل موعد الحجز الإلكتروني

شقق الإسكان الاجتماعي.. من أهم ما تقدمه الدولة المصرية لمساعدة شبابها من خلال وزارة الإسكان، حيث يعملون على تقديم الشقق للشباب بأسعار مناسبة وتوفر لهم سداد أقساط تلك الشقق على فترات متباعدة، واضعة عددا من الشروط للتقديم وكذلك موعد محدد للتقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وطرحت وزارة الإسكان اليوم الأحد كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 لشقق الإسكان الاجتماعي والمختصة بالمواطنين من ذوي الإعاقة فقط دون غيرهم، وحددت موعد 14 يونيو حتى 4 يوليو يستطيع المواطنين التقديم خلال تلك الأيام المحددة متضمنين ذوي الإعاقة، 36 ألف شقة في 10 محافظات جديدة هو عدد الشقق المطروحة للحجز.

أما المحافظات فهي: “الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح”،ومساحة الشقق هي 90 متر وتمتاز بأنها كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

أما أسعار الشقق فحدد الصندوق سعرين، الأول 184 ألف جنيه لمحافظات “الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان)، والسعر الثاني هو 197 ألف جنيه لمحافظتي البحر الأحمر ومطروح.

أما عن شروط حجز شقق الإسكان الإجتماعي

ـ تطرح وزارة الإسكان كراسات الشروط في البريد.

ـ التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان.

أما خطوات التقديم فهي:

ـ يدشن المتقدم حسابا عبر الموقع الإلكتروني ليتمكن من التسجيل، وموقع الصندوق هو (https://www.shmff.gov.eg).

2ـ يسجل المتقدم المعلومات الأساسية في استمارة التسجيل.

3ـ بعد التسجيل سوف تصل رسالة لكل حاجز على رقم تيلفونه المحمول المسجل على الموقع.

ـ رقم كودي يجده المتقدم في الرسالة، يمكنه تسجيله على الموقع ليضمن عملية الحجز.

ـ ومن خلال حساب المتقدم يمكنه إنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية.

ـ يشرع المتقدم في ملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة، إن وجدت، إلى جانب إضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة في الإعلان المنشور.

ـ المتقدم يرفق في ملف واحد الطلب المستندات والأوراق المطلوبة بصيغة الـ(PDF).

ـ بعد أن ينتهي المتقدم من رفع المستندات المطلوبة كلها ينقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”.

ـ يقدم المسجل أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.