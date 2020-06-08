خطط الحكومة للعام الدراسي الجديد.. تعليم هجين وبث مباشر

خطط الحكومة للعام الدراسي الجديد.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ من أجل بحث كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة كورونا، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر بدأت أن تولي اهتماما بالتعليم الإلكتروني، قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أوضحت أن الدولة كانت تسير على الطريق الصحيح.

وأوضح أنه مع استمرار هذه الأزمة كان عليهم التوسع في منظومة التعليم عن بُعد، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذه المنظومة،مشيرا إلى أن هناك مقترحات وأفكار لتطوير التعليم الإلكتروني؛ لمنع الاختلاط والتزاحم بين الطلاب، خصوصًا في ظل استمرار أزمة كورونا، منوهًا بأن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حاليًا.

من جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عملت على الاستثمار في التعليم الإلكتروني، قبل أزمة فيروس كورونا وبعدها ارتفعت معدلات تقبّل المواطنين للتعليم التكنولوجي.

وأشار إلى أن الوزارة لديها استثمار بالبنية التحتية، وفي المحتوى الرقمي والمناهج، مستعرضًا الأدوات والوسائل المطروحة من أجل التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وخطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 في ظل هذه الأزمة.

وأوضح طارق شوقي أن الوزارة لديها مكتبة رقمية “https://study.ekb.eg/”، تحوي مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من “KG1” حتى “G12″، باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك أيضا منصة تعليم وفصول افتراضية تضم المدارس، مسجل عليها نحو 13.5 مليون طالب، و1.3 مليون معلم، ونحو مليون ولي أمر.

ونوّه بأن هناك إمكانية إجراء “بث مباشر” لدروس مناهج الصفوف من G9 إلى G12، وإجراء الامتحانات الإلكترونية بما وصل عددها إلى نحو 10.42 مليون امتحان لطلاب صفوف G10 وG11 “الصفين الأول والثاني الثانوي”، وقدر عددهم 1.1 مليون طالب.

وتوفر الوزارة وجود منصة مراجعات إلكترونية لطلاب صف G12 “الصف الثالث الثانوي”، وتوفير نُظم إدارة التعلم LMS لطلاب الصفوف من G10 الصف الأول الثانوي حتى G12 الصف الثالث الثانوي.

وعرض الوزير، خلال الاجتماع، مقترحًا للعام الدراسيّ الجديد بالارتكاز على تطبيق “التعليم الهجين”، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم “وجها لوجه” و”التعلم عن بعد”، موضحا أن من المقترح تمكن الطالب للحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات، للتعلم عن بُعد، ما يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة الأمثل.

وأشار وزير التعليم العالم إلى أن خطة المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، اعتمدت على نطاقٍ واسع عبر التعليم الجامعي، أشاد بها العلماء، معتبرين أنها تعد “النموذج التقليدي الجديد للتعليم”، أو “الوضع الطبيعي الجديد للتعلم”.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الخطة تتضمن 3 عمليات هي: “التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات”، مشيرا إلى أنه في مرحلة التعلم ستقسم الطلبة لمجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتطهير يوميا، والتعقيم قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأوضح أنه سيجرى استخدام وسائل التعلم عن بُعد، من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا.