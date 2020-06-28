الأرصاد تكشف موعد موجة ارتفاع الحرارة الجديدة

الأرصاد تعلن عن اللاستقرار في حالة الجو حتى الثلاثاء المقبل، حسب ما أعلنته الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، مضيفة أن درجات الحرارة في معدلها الطبيعى على أغلب أنحاء الجمهورية.

مائلا للحرارة، تلك حالة الطقس على القاهرة والوجه البحري حسب توقع شاكر، ومعتدلا على السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

ارتفاع نسبة الرطوبة سبب الشعور بالحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة في الجو يأتي تأثرا بمنخفض الهند الموسمي، لكن مع بداية ظهور أشعة الشمس فإن نسب الرطوبة تبدأ أن تتراجع.

في اليومين القادمين درجات الحرارة سوف تسجل على القاهرة 35 درجة، والسواحل الشمالي 29- جنوب سيناء 38، شمال الصعيد 37، جنوب الصعيد 41 درجة”، وأن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 22 و23 على أغلب المناطق.

حالة الجو مستقرة في الفترة الحالية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، لكن من المتوقع بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى يومين تشهد الأجواء ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بنحو درجتين إلى 3 درجات.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن من أبرز الظواهر الجوية التي يتوقع أن تحدث في الفترة المقبلة سيكون حدوث شبورة خفيفة في الصباح الباكر إلا أنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ولا تعيق مستوى الرؤية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج