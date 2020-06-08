ذروة كورونا.. مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل بشأن ارتفاع مصابي كورونا

ذروة كورونا.. أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في مصر كان متوقعا، موضحا أن تكدس المواطنين والزحام خصوصًا، خلال أسبوع عيد الفطر وآخر أسبوع في شهر رمضان، ساهما في جزء من الزيادة بأعداد المصابين.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، إنه عند استقرار معدل الإصابات اليومي عند حد معين من الحالات لعدة أيام متتاليةٍ، ثم تبدأ الأعداد في التناقص، في هذا الوقت يمكن تحديد الذروة.

وتابع بأنه يجب ارتداء كمامة طبية وعند مخالطة مريض مصاب بكورونا، وداخل المستشفيات، وكذا المراكز اليومية، مشيرا إلى أنه في الحركة اليومية العادية يمكن استخدام الكمامة القماشية.

وأوضح أن النوعين من الكمامات تحمي الإنسان من انتقال عدوى كورونا بنسبة معينة.

طرح أول لقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أعلن عن موعده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مشيرا إلى أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته من أجل علاج الفيروس التاجي، سوف يكون متاحًا، خلال سبتمبر المقبل، في الأسواق المصرية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، والذي يذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس السبت، أن هناك إحدى الشركات الأجنبية التي لها فرع في مصر، ستنتج كمية من اللقاح لمواجهة فيروس كورونا في شهر سبتمبر المقبل 2020، مشيرا إلى أن الشركة ستنتج نحو ملياري جرعة، في عام 2021.

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أن الشركة ستعمل على إنتاج كمية من اللقاح في نهاية العام، وفي عام 2021 سوف تنتج نحو 2 مليار جرعة.

يشار إلى أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تتابع باستمرار ودقة ما يجرى على مستوى العالم، بشأن التطورات الخاصة بانتشار جائحة فيروس كورونا، كما أنها تتابع الأوضاع على المستوى المحلي أيضا.

طرح أول لقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أعلن عن موعده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مشيرا إلى أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته من أجل علاج الفيروس التاجي، سوف يكون متاحًا، خلال سبتمبر المقبل، في الأسواق المصرية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، والذي يذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس السبت، أن هناك إحدى الشركات الأجنبية التي لها فرع في مصر، ستنتج كمية من اللقاح لمواجهة فيروس كورونا في شهر سبتمبر المقبل 2020، مشيرا إلى أن الشركة ستنتج نحو ملياري جرعة، في عام 2021.

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أن الشركة ستعمل على إنتاج كمية من اللقاح في نهاية العام، وفي عام 2021 سوف تنتج نحو 2 مليار جرعة.

يشار إلى أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تتابع باستمرار ودقة ما يجرى على مستوى العالم، بشأن التطورات الخاصة بانتشار جائحة فيروس كورونا، كما أنها تتابع الأوضاع على المستوى المحلي أيضا.

وأكد تاج الدين أن أي خطوة أو حركة تحدث في الداخل المصري، تحسب وفق توازن شديد بين صحة البلد والصحة الاقتصادية، مشيرا إلى أن كل خطوة تدرس بأرقام وإحصاءات دقيقة من أجل الحفاظ على صحة المصريين والدولة المصرية.

وكانت مصادر صحفية إنجليزية كشفت عن احتمالية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد بداية من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020، وهو الأمر الذي ينتظره العالم بأكمله على مدار الأشهر الماضية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن العلماء في جامعة أكسفورد لا يزالوا يعملون بكل جد ويجرون العديد من التجارب التي قد تسفر عن توفر لقاح الفيروس المستجد من خلال أجهزة الاستنشاق التي يستعملها مرضى الربو.

وأضافت أن ذلك اللقاح سيكون جاهزاً رفقة الأجهزة الخاصة به بداية من شهر يوليو المقبل، ولكن لن يتم طرحه في الأسواق سواء المحلية أو العالمية إلا مع حلول شهر سبتمبر القادم، نظراً إلى رغبة الجهات الصحية في التأكد أولاً من مدى فعالية ذلك اللقاء أو أجهزة الاستنشاق.