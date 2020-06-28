لتجنب الغلق.. إجراءات يجب على المقاهي والمطاعم تطبيقها

ضوابط وإجراءات أعلنتها وزارة التنمية المحلية في المحافظات، من أجل فتح المطاعم والمقاهي المرخصة، حتى الـ 10 مساءً يوميًا، وأكد وزير التنمية المحلية سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة إذ ثبتت أي مخالفة للضوابط والاشتراطات.

ونستعرض خلال التقرير التالي، الضوابط والاشتراطات الكاملة التي يجب الالتزام بها؛ لتجنب الغلق على النحو التالي:

نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة هو العدد المحدد لاستقبال الرواد.

مراعاة التباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات ومتر بين كل شخص وآخر.

50 % نسبة تشغيل المصاعد من الطاقة الاستيعابية.

6 أشخاص الحد الأقصى للمائدة الواحد بالنسبة للعائلات.

– غلق أماكن ألعاب الأطفال.

حظر إقامة الحفلات والمناسبات بشأن التجمعات.

توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ.

وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض كورونا.

توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة.

حظر الخدمة الذاتية في البوفيه مع فتح البوفيه “غير المفتوح”.

حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم وألعاب الدومينو والطاولة.

استبدال المفارش القماش بأخرى أحادية الاستخدام.

توفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة.

الالتزام بتغيير المفارش القماس بين كل مستخدم وآخر.

الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام.

توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم.

وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار في دورات المياه.

تعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر.

التخلص من النفايات بشكل آمن باتباع إرشادات الصحة والبيئة.

تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

توفير سلات مهملات تفتح بالقدم في الحمامات والمطابخ.

قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميا.

التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة.

قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج.

يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، تنسيقا مع غرف العمليات في المحافظات، مؤكدا أنه سيجرى تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة.