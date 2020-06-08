الكهرباء تعلن أسعار الشرائح الجديدة وموعد تطبيقها.. اعرف الزيادة المتوقعة

الكهرباء تعلن أسعار الشرائح الجديدة.. تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا، أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، والتي ستعمل الوزارة على تطبيقها بدءًا من فاتورة شهر يوليو المقبل.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستعلن ما أنجز خلال عام كامل، غدا، في قطاع الكهرباء، من تطوير ورفع كفاءة للشبكات، ومحطات الإنتاج ونقل الطاقة، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، من أجل إقامة المؤتمر الصحفي؛ حت تعلن الوزارة عن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي.

كان مصدر بوزارة الكهرباء، كشف عن الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء الجديدة، في تصريحات صحفية، موضحا أن الوزارة تدرس زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المختلفة، والإعلان عنها منتصف شهر يونيو الجاري، باستثناء الشريحة الأولى التي يقل استهلاكها عن 50 كيلووات شهريا.

الشرائح المدرجة في أسعار الكهرباء الجديدة

وأوضح المصدر أن الزيادرة في أسعار الكهرباء ستطول الشرائح من الثانية التي يزيد استهلاكها شهريًا عن 50 كيلووات، حتى الشريحة السابعة بنسب زيادة مختلفة نستعرضها في التقرير التالي، مع إعفاء محدودي الدخل، وهي الشريحة الأولى حيث إن هذه الفئة تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات شهريًا.