الصحة العالمية تنشر نصائح وتحذيرات عن الكمامة القماش

الصحة العالمية وجهت نصائح وجهتها بشأن الطريقة الآمنة من أجل ارتداء الكمامة القماشية غير الطبية، وذلك لوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأكد مكتب المنظمة في القاهرة، اليوم الاثنين، أن الكمامة القماش يمكنها أن تحمي الآخرين من حولك، مشيرة إلى أنه لحماية نفسك يجب دائما الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، إضافة إلى تنظيف يديك باستمرار، مع تجنب لمس الوجه أو لمس الكمامة.

وتشمل الإرشادات بشأن ارتداء الكمامة القماشية:

– تنظيف اليدين قبل لمس الكمامة.

– فحص الكمامة لمعرفة إذا كانت تالفة أم متسخة.

– تعديل وضع الكمامة على الوجه؛ للتأكد من عدم وجود فراغات على جانبي الوجه.

– التأكد من تغطية الفم والأنف.

– تجنب لمس الكمامة.

– تنظيف اليدين قبل نزع الكمامة.

– نزع الكمامة من الأشرطة خلف الأذنين أو الرأس.

– سحب الكمامة بعيدا عن الوجه.

– حفظ في الكمامة داخل كيس بلاستيكي نظيف.

– يمكن إعادة غلق الكيس بإحكام إذا لم تكن متسخة أو مبتلة.

– نزع الكمامة عن طريق الأشرطة عند إخراجها من الكيس.

– غسل الكمامة بالصابون أو بمنظف.

– تنظيف اليدين عقب التخلص من الكمامة.

ووضعت الصحة العالمية نحو 7 تحذيرات يما لا يجب فعله عند ارتداء الكمامة القماش غير الطبية، وهي:

– عدم استخدام كمامة تبدو تالفة.

– عدم ارتداء كمامة فضفاضة.

– عدم وضع الكمامة أسفل الأنف

– عدم نزع الكمامة إذا كان هناك أشخاص على بعد متر واحد منك.

– عدم استخدام كمامة يصعب التنفس من خلالها.

– عدم استخدام كمامة متسخة أو مبللة.

– عدم مشاركة الكمامة مع الآخرين.