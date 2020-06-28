30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر.. تعرف على مستحقيها

إجازة 30 يونيو، أقرتها وزارة القوى العاملة للعاملين في القطاع الخاص بعد أن توافقت مع ممثلي أصحاب الأعمال، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك حتى يتحقق مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالدولة.

ووزارة القوى العاملة أصدرت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، حتى يعتبروا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأكدت وزارة القوى العاملة أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا كانت ظروف العمل تقتضي ذلك، وإذا تم ذلك فإن العامل يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.