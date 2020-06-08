أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الخضار والفاكهة شهدت باختلاف أنواعها حالة من الاستقرار، خلال بداية التعاملات، اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2020، ونقدم لكم أسعار الخضار والفاكهة اليوم وفق أسعار الجملة في سوق العبور.

أسعار الخضار

بلغ سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 1.5 جنيه إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام، فيما وصل سعر الليمون ما بين 10 جنيهات إلى 26 جنيهًا للكيلو الواحد، وفقًا لأسعار سوق العبور.

فيما تراوح سعر كيلو جرام البصل ما بين 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه، وسجلت الكوسة نحو 1.5 جنيه حتى 6 جنيهات للكيلو جرام، ويتراوح سعر كيلو جرام الجزر ما بين جنيهين حتى 4.5 جنيه، وسجل سعر كيلو جرام الفاصوليا بين جنيهين إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان البلدي الأسود ما بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات للكيلو جرام الواحد، ووصل سعر الباذنجان الرومي إلى 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات للكيلو جرام، فيما تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 1.5 جنيه حتى 6.5 جنيه للكيلو جرام، وبلغ سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي مابين جنيهين إلى 7 جنيهات للكيلو جرام، ووصل سعر كيلو البامية إلى نحو 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 2.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، والخيار البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيها، وبلغ سعر كيلو الملوخية من 3 إلى 4.

ووصل سعر سعر كيلو الثوم من 12 جنيها حتى 20 جنيهًا للكيلو جرام، وبلغ سعر كيلو ورق العنب البلدي نحو 7 جنيهات، وسعر كيلو ورق العنب البناتي 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة في سوق الجملة، وصل سعر كيلو جرام البرتقال الصيفي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الجريب فروت نحو 7 جنيهات للكيلو جرام، ووصل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر من 4 جنيهات إلى6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو جرام العنب البناتي الأحمر ما بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، ووصل سعر كيلو جرام الموز البلدي ما بين من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو جرام التفاح الأمريكي من 17 جنيها إلى 23 جنيها، والتفاح المصري بلغ من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات للكيلو جرام، وصل سعر كيلو جرام الخوخ البلدي العريشي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.