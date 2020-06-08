أول رد من البرلمان على استغلال المستشفيات الخاصة لأزمة كورونا

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حديثه إلى المستشفيات الخاصة، اليوم خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مطالبا إياهم بأن يتمتعوا بالحس الوطني في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها مصر والعالم بتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وصف عبد العال فواتير المستشفيات الخاصة في علاج مصابي فيروس كورونا بـ”المرعبة”، مضيفا أن ما تم به مصر الآن يعد ظرفا خاصا كمل مايحدث في أوقات الحرب، مشير إلى منح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية الحق في إصداره توجيها بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في مثل هذه الظروف، متمنيًا أن لا تصل مصر إلى هذه المرحلة باستخدام هذا الحق.

وأكد عبدالعال كذلك أن المستشفيات الخاصة الموجودة في مصر على مستوى علمى رفيع، مشيرا في الوقت نفسه إلى استخدام كل الدول لقانون إدارة عدد من المستشفيات الخاصة لعلاج مرضى كورونا في هذا الظرف الدقيق الذي يشهده العالم، متنميا إدراك المستشفيات الخاصة، بحس وطني، أن مصر تواجه وباء يقتضي أن نسخر كل إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها وكذلك الخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطني.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه يعلم بوجود تخوفاتٍ لدى الأطباء، ما يرفع مرتباتهم ومستلزمات التطهير والتعقيم والنظافة فهي أمور مُكلفة، لكن هذه البنود لا يمكن أن تؤدي إلى هذه الفواتير، فهو أمر غير مقبول في هذه الظروف، متمنيا ألا تصل الدولة إلى استخدام السلطات المخولة لها.

جاء تعقيب رئيس مجلس النواب، ردًا على ما أثاره الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية في البرلمان، بشأن تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتي تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة في ظل هذه الأزمات.

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ، والذي يعطيه الحق في إلزام المستشفيات الخاصة جزئيًا أو كليًا في تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك مبالغة شديدة في أسعار علاج مصابي فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، مشددا على أنه يجب التدخل من أجل وقف هذا الأمر.