الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 28 يونيو في مصر .. استقرار في معدل الوفيات

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 28 يونيو في مصر .. استقرار في معدل الوفيات

أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 عن آخر مستجدات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد داخل مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في ذلك البيان، أن الوزارة لا تزال تعمل جاهداً من أجل محاولة احتواء ذلك الوباء والسيطرة عليه.

وأشار أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على رصد الحالات الإيجابية الجديدة، وإنما يشمل أيضاً محاولة علاج أكبر عدد ممكن من المصابين في ظل المجهودات الهائلة التي تبذلها الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية منذ بداية انتشار المرض إلى غاية الآن.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن جميع مرضى الفيروس المستجد يتلقون العلاجات اللازمة بشكل مجاني دون تحمل أي تكاليف أو أعباء مالية على الإطلاق، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن كيفية التعامل مع المصابين.

وأضاف أيضاً أن المصابين الجدد يتم تطبيق عليهم بروتوكول علاج فيروس كورونا الذي أقرته اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث يتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، كما يتم نقل الحالات المتوسطة إلى نزل الشباب، فيما يتم فرض العزل المنزلي على الحالات البسيطة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن المواطن المصري يقع عليه دوراً في غاية الأهمية إن أراد عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى في الفترة القادمة، وذلك عن طريق الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة سابقة، وتتمثل أبرز هذه الإجراءات على النحو التالي:

غسل اليدين بصفة دائمة بالماء والصابون.

تجنب لمس الأسطح الملوثة خارج المنزل أو حتى داخله.

تطهير وتعقيم جميع الأسطح داخل المنزل بصفة مستمرة.

التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات العائلية قدر الإمكان.

ارتداء الكمامات الطبية أو حتى القطنية بشرط أن تكون آمنة وذلك في جميع الأماكن العامة والمزدحمة إضافة إلى وسائل المواصلات العامة الجماعية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن أي مواطن يشعر بأعراض المرض يتوجب عليه التوجه على الفور إلى أقرب مستشفى، من أجل إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة عزل ذلك المواطن لنفسه وتجنب الاختلاط مع الآخرين قبل الذهاب إلى المستشفى، حتى لا يكون سبباً في نقل العدوى إلى كل من حوله.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية اليوم الأحد 28 يونيو 2020: