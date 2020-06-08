شركات الطيران تتخذ إجراءات جديدة بالتنسيق مع الحجر الصحي تمهيداً لعودة حركة الطيران

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني أن العديد من شركات الطيران الخاصة قد اتخذت بعض الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع سلطات الحجر الصحي في المطارات، وذلك تمهيداً لعودة حركة الطيران مرة أخرى بشكل تدريجي في المرحلة القادمة.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات الجديدة التي يتم الترتيب لها بصفة يومية من شأنها أن تساعد في عودة حركة الطيران بصورة طبيعية للغاية خلال الأشهر القادمة، نظراً لأن العالم بات مجبراً على التعايش مع فيروس كورونا المستجد لحين اكتشاف العلاج المناسب.

وأشار أيضاً إلى أن جميع شركات الطيران لا تريد تعطيل مصالحها الخاصة كما تريد الحفاظ على سلامة جميع الركاب في الوقت ذاته وعدم السماح بنشر العدوى مجدداً سواء داخل مصر أو حتى خارجها، لذا تم الاتفاق مع سلطات الحجر الصحي على تواجد طبيب مصاحب لكل رحلة طيران.

وشدد المصدر على أن ذلك الطبيب سوف تتمثل مهمته الرئيسية في قياس درجة حرارة الركاب إضافة توقيع الكشف الظاهري عليهم قبل هبوط الطائرة في إحدى المطارات داخل الدولة المصرية، مما سوف يساهم بدوره في تقليل الزحام في صالات المطار بشكل عام أو حتى خارجه.

وأضاف أيضاً أن الطبيب سوف يكون برفقته فني مساعد له على متن الطائرة، حتى يتم الانتهاء بشكل سريع من هذه الإجراءات قبل هبوط الطائرة في المطار، وفي حالة اكتشاف أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض سوف تقوم الحالة فوراً بالتوقيع على إقرار العزل المنزلي.

وأوضح المصدر أن كل راكب على متن الطائرة سوف يحصل على قلم خاص به، حتى يوقع به على إقرار العزل المنزلي في حالة الاشتباه في إصابته بالوباء، وذلك منعاً لعملية تناقل الأقلام بين الركاب مما قد يسبب في نشر العدوى بشكل سريع بين الجميع.

وشدد أيضاً على أن الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لن تقتصر فقط على الطائرات التي تهبط على أراضي الدولة المصرية، بل ستشمل أيضاً الطائرات التي تستعد للإقلاع من مختلف المطارات المصرية، من خلال قيام الطاقم الخاص بالطائرة بعملية تطهير وتعقيم كل جزء موجود بها تحت إشراف الأطباء، كما سيتم قياس درجة حرارة أي راكب قبل مغادرة مصر لضمان عدم نقل العدوى إلى الخارج.

يُذكر أن الأيام القادمة من المتوقع أن تشهد المزيد من الإجراءات سواء من جانب شركات الطيران أو حتى من جانب سلطات الحجر الصحي، من أجل ضمان عودة حركة الطيران مرة أخرى بعدما تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضي.