بشرى سارة للمصريين .. الصحة تؤكد اقتراب عودة الحياة لطبيعتها رغم كورونا

تلقى الشعب المصري بأكمله اليوم الإثنين أخباراً سارة للغاية بعد التصريحات التي أدلت بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على هامش مقابلة مع قناة النيل للأخبار، وذلك بخصوص موعد عودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها في مصر بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال هذه المقابلة أن الحياة سوف تعود إلى طبيعتها من جديد بدون أدنى شك خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم ذلك بصورة تدريجية وبحذر شديد من خلال استمرار إتباع الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان عدم تفشي الوباء مرة أخرى في البلاد.

وأشارت أيضاً إلى أن العالم بأكمله سار على نفس ذلك النهج في الأسابيع القليلة الماضية، حيث بدأ الجميع في تخفيف القيود المفروضة على معظم أنشطة الحياة، وخاصة وأن الكل بات يعرف جيداً أنه لا مفر من التعايش مع الفيروس المستجد لعدة أشهر قادمة حتى يحين موعد اكتشاف العلاج المناسب القادر على إنهاء هذه الأزمة.

وشددت الدكتورة هالة زايد في حديثها على أن اكتشاف اللقاح أو العلاج النهائي سوف يساهم كثيراً في حل هذه الأزمة، وخاصة وأن ذلك لن يجعل المواطنين مجبرين على إتباع الإجراءات الوقائية بشكل صارم مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن.

وأضافت أيضاً أن الدولة المصرية كانت محقة منذ البداية بفرض حظر التجوال الجزئي على المواطنين بعكس العديد من الدول الأخرى حول العالم التي فرضت الحظر الكلي، بالرغم من الانتقادات العديدة التي طالت مجلس الوزراء بسبب مواعيد الحظر وخاصة مع تزايد أعداد المصابين في المرحلة الماضية.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد في تصريحاتها أن وزارة الصحة والسكان ليس لديها أي مانع على الإطلاق في حالة تواجد المواطنين في مختلف الأماكن العامة بأعداد كبيرة في الفترة القادمة، ولكن بشرط أن يرتدي الجميع الكمامات إضافة إلى الاهتمام بغسل اليدين بصفة دائمة من أجل تفادي إصابة أي مواطن بالمرض.

وفي الختام، شددت أيضاً على أن وزارة الصحة والسكان تثق بشكل كبير في حجم الوعي لدى الشعب المصري، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية قد بذلت العديد من المجهودات الكبيرة في الفترة الماضية من أجل ضمان حماية المواطنين من ذلك الوباء.

يُذكر أن مجلس الوزراء يستعد خلال الأيام القادمة للإعلان عن عودة معظم أنشطة الحياة بشكل تدريجي، وذلك تحديداً بداية مع منتصف شهر يونيو الجاري بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.