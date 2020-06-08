بني سويف تسجل معدلات عالية للمتعافين من فيروس كورونا اليوم الإثنين

كشف مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية في محافظة بني سويف التابعة لوزارة الصحة والسكان عن أخبار سارة للغاية اليوم الإثنين لكافة أهالي المحافظة، وذلك بخصوص آخر مستجدات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن محافظة بني سويف قد سجلت اليوم معدلات عالية للغاية للمتعافين من الفيروس المستجد، حيث وصل عددهم حتى هذه اللحظة إلى 40 حالة وغادروا جميعاً مستشفيات العزل بسلام.

وأشار أيضاً إلى أن جميع هذه الحالات التي تعافت كانت متواجدة في المدينة الجامعية إضافة إلى مستشفى التأمين الصحي، وتم السماح لهم بالخروج والعودة إلى بيوتهم بعد التأكد من نتائج التحاليل الخاصة بهم والتي ظهرت سلبية بالكامل بعد أن كانت إيجابية في الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن ذلك يدل ويبرز مدى حجم المجهودات الهائلة المبذولة من جانب الأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل والمدينة الجامعية في محافظة بني سويف مثلما هو الحال تماماً في جميع محافظات الجمهورية الأخرى منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء إلى غاية الآن.

وأضاف أيضاً أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كان حريصاً بنفسه على تهنأة كل المتعافين من الوباء قبل عودتهم إلى البيوت، كما تمنى دوام الصحة والعافية سواء بالنسبة لهم أو حتى بالنسبة إلى بقية أطياف الشعب المصري، على أمل أن يظل ذلك الشعب متحداً مع قيادته حتى تعبر الدولة المصرية هذه الأزمة بنجاح.

ولا يزال الخوف حاضراً في الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية، بعدما ارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل مقلق بعكس ما كان عليه الوضع في الأشهر الأولى التي انتشر فيها المرض، ولعل ما زاد من حالة الخوف أكثر لدى المواطنين هو الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة المصرية المتمثل في عودة معظم أنشطة الحياة إلى طبيعتها من جديد في القريب العاجل.

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين في مصر كان قد تخطى حاجز 32 ألف حالة في الأيام الماضية، فيما تخطى إجمالي عدد المتعافين حاجز 8 آلاف حالة أما إجمالي عدد الوفيات فقد تخطى حاجز ألف حالة.