نصيحة هامة من رئيس مجلس النواب للشعب المصري بخصوص فيروس كورونا

حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على توجيه نصيحة في غاية الأهمية إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي لا تزال مستمرة منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى غاية الآن.

وأكد الدكتور علي عبدالعال خلال كلمة له اليوم الإثنين على هامش الجلسة العامة التي عقدها البرلمان المصري، أن جميع المواطنين يجب عليهم التعايش مع الفيروس المستجد خلال الأشهر القادمة مثلما هو الحال لكافة دول العالم الأخرى لحين اكتشاف العلاج المناسب.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك الوباء سوف يصبح لا قيمة له على الإطلاق مع مرور الوقت، نظراً لأنه كلما انتشر بشكل أكبر كلما ضعفت قوته وقل تأثيره على الناس مما يعني أنه سوف يصبح مثل الإنفلونزا العادية في نهاية المطاف.

وشدد الدكتور علي عبدالعال أن موقف الدولة المصرية لحظة تفشي ذلك المرض كان ذكياً بعكس العديد من الدول الأخرى حول العالم التي علقت أنشطة الحياة بالكامل وانهار الاقتصاد الخاص بها، ولكنها عادت الآن لكي تفتح أبواب الحياة مرة أخرى من خلال عودة معظم الأنشطة بشكل تدريجي.

وأضاف أيضاً أن الحكومة المصرية تعاملت بشكل متوازن منذ البداية إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي ساعد بدوره على المحافظة على معدل الإصابات الذي كان متوقعاً من جانب وزارة الصحة السكان إضافة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري الذي كان سينهار بدون أدنى شك في حالة اتخاذ أي إجراءات أخرى بعيداً عن التي تم اتخاذها مسبقاً.

على صعيد الجدل القائم بشأن امتحانات الثانوية العامة، أوضح الدكتور علي عبدالعال أن الدولة المصرية سخرت كل إمكانياتها من أجل إقامة هذه الامتحانات في موعدها القادم مع ضمان الحفاظ على سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان على حد سواء.

وفي الختام، شدد أيضاً على أن الجميع مطالب في نهاية المطاف سواء الطلاب أو حتى المشرفين بالالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم إضافة إلى وزارة الصحة والسكان من أجل ضمان مرور امتحانات الثانوية العامة في أمان بدون أي مشاكل على الإطلاق.