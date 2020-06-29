يحدث في مصر.. 3 شركات تبدأ إنتاج أدوية لفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العلمية العليا المشرفة على وضع برتوكولات علاج كورونا في وزارة الصحة، اليوم، حصول 3 شركات أدوية على موافقات من أجل تصنيع دواء “فافيبرافيرا” من أجل علاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت اللجنة أن عقار “ريمديسفير” سوف تنتجه إحدى الشركات المصرية لأكثر من 127 دولة في العالم، مشيرة إلى أن مصر والهند وباكستان من الدول التي حصلت على حقوق تصنيع “ريمديسفير”، وهو عقار لعلاج الحالات الحرجة.

وذكرت اللجنة العليا المشرفة على وضع بروتوكولات علاج كورونا، في بيان منها، أن عقار “أفيجان” أو “فافيبرافيرا” هو العلاج الياباني والذي جرى تطويره نوعا ما، وعرف باسم “العقار الروسي” وهو يستعمل في روسيا واليابان والصين من أجل علاج مصابي كورونا، متابعا بأن هناك اتفاقات مع تحالف تصنيع لقاح أكسفورد من أجل تخصيص جزءٍ من الإنتاج لمصر على أن يكون العقار متوفرا في السوق المحلية بحلول ديسمبر المقبل، أو مع مطلع العام المقبل.

وأكدت اللجنة أن من المعروف أن التصنيع والتوزيع يحتاج إلى وقت طويل وهو ما حدث مع عقار “ريمديسفير”، وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة الدكتور حسام حسني، إننا نحتاج إلى وعي بنسبة 100% عقب عودة النشاط بنسبة 25%.