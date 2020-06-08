الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 8 يونيو في مصر .. إجمالي المتعافين يتخطى 9 آلاف

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال نسب الشفاء في تصاعد مستمر مثلما مثل أعداد المصابين الجديدة وحتى الوفيات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي، أن اليوم الإثنين قد تم رصد 1365 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد المصابين في مصر قد وصل إلى 35444 حالة حتى هذه اللحظة، علماً بأن الجميع يخضع إلى أفضل رعاية طبية تحت إشراف الأطقم الطبية، وذلك سواء في مستشفيات العزل بالنسبة إلى الحالات الحرجة والخطيرة أو في نزل الشباب بالنسبة إلى الحالات التي ظهر عليها أعراض المرض، أو حتى الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة والتي لا تعاني من أعراض تماماً وتم فرض العزل المنزلي عليها.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم الإثنين قد شهد خروج 414 حالة جديدة من مستشفيات العزل ونزل الشباب بعد التعافي بشكل كامل من المرض، وبناءً على ذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين في الدولة المصرية من خلال وصوله إلى 9375 حالة، وذلك من أصل 10618 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أيضاً أن جميع المتعافين قد غادروا مستشفيات العزل بسلام وعادوا إلى بيوتهم، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يتم السماح لأي مواطن مغادرة المستشفى إلا بعد التأكد في أكثر من مناسبة من سلبية التحاليل الخاصة به حتى لا يساهم في نشر العدوى مرة أخرى بين الناس في الخارج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن وزارة الصحة والسكان رصدت اليوم الإثنين 34 حالة وفاة جديدة على مستوى الجمهورية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1271 حالة وفاة حتى هذه اللحظة ومعظمهم إما من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في ظل ضعف الجهاز المناعي الخاص بهم.

وشدد أيضاً على أن ذلك لا يعني أن بقية الفئات العمرية أو الذين لا يعانون من الأمراض غير معرضين للإصابة بذلك الوباء، مطالباً في الوقت ذاته جميع المواطنين بدون أي استثناء على الإطلاق بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره بدرجة أكبر في المرحلة القادمة، وخاصة مع اتجاه الدولة المصرية لعودة معظم أنشطة الحياة مرة أخرى.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الإثنين 8 يونيو 2020: