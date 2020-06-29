مصرع 7 مصابين بكورونا في حريق بمستشفى خاص وقرارات عاجلة من النيابة

اندلع حريق هائل في مستشفى خاص بشارع محمد نجيب بحي المنتزه شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ودفعت قوات الحماية المدنية بنحو 5 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى مبنى المستشفى بالكامل، كما دفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المرضى لمستشفيات أخرى.

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى إخطارًا بنشوب حريق داخل مستشفى خاص في سيدي بشر، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق اندلع في مكان عزل مصابي فيروس كورونا، ما نتج عنه مصرع 7 مرضى وهم 6 رجال وسيدة لاختناقهم من الدخان.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف بالمكان المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

قرارات عاجلة للنيابة في حريق المستشفى

كما أمر المستشار محمد عبد السلام أمين المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإجراء تحقيقات موسعة في الحريق، وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق، والتي رجحت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز التكييف.

وأصدر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، 7 قرارات عاجلة، لكشف ملابسات الحادث وهي

– إجراء تحريات المباحث سرعة بشأن الواقعة.

– انتداب خبراء الأدلة الجنائية من أجل رفع آثار الحريق وتحديد وقت بدايته ونهايته.

– نقل جثث المتوفين من المصابين بفيروس كورونا لمكان آخر لبيان سبب وفاتهم.

– استدعاء مدير ومسؤولي المستشفى للاستماع إلى أقوالهم.

– استدعاء مسؤولي العلاج الحر بمديرية صحة في الإسكندرية لمعرفة مدى صحة التراخيص الممنوحة للمستشفى.

– التحفظ على ملف المستشفى وإحضاره إلى النيابة العامة.

– مراجعة تراخيص الأمن الصناعي ومدى تطبيق إجراءات السلامة.

وأكدت إدارة مستشفى بدراوي الخاص في الإسكندرية، في بيان صدر عنها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حريق نشب في وحدة العناية المركزة، بسبب ماسٍ كهربائي في جهاز مكيف الهواء.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أن قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء والإسعاف، وصلت خلال دقائق من الإبلاغ، وأنقذت ما يمكن إنقاذه.

وأوضح شهود عيان من العاملين بالمستشفى، أن الماس الكهربائي تحول لحريقٍ هائل، ولم يتمكن أي عامل من استيعاب الموقف واحتوائه لسرعة الاشتعال.