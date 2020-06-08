تحرك برلماني عاجل بعد إعلان أثيوبيا موعد البدء في ملئ سد النهضة

تقدم عضو مجلس النواب، النائب هيثم الحريري، ببيان عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية ووزير الري، بشأن إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية ملئ سد النهضة في شهر يوليو المقبل، وذلك عملاً بالمادة “134” من الدستور، و المادة “215” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف النائب هيثم الحريري، أنه في ظل انشغال مصر والعالم بجائحة كورونا، فمازالت أثيوبيا تتخذ إجراءات متسارعة لفرض الأمر الواقع وملئ سد النهضة ابتداءاً من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد مرور 5 سنوات علي توقيع اتفاق إعلان المبادئ الذي لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف الحريري وبالرغم من تدخل وسيط أمريكي غير موثوق فيه، فمن المؤكد أن أثيوبيا كانت ومازالت تسعي لكسب الوقت لفرض الأمر الواقع.

وقال: ” لقد تابعت بإهتمام بالغ تحركات الخارجية المصرية، واللقاءات التي عقدت في عدد من الدول العربية والأوروبية، وكذلك رسالة وزير الخارجية في مجلس الأمن وبالرغم من كل هذا مازالت اثيوبيا ماضية في خطوات ملئ السد النهائية، فمصر والمصريين شعبًا وحكومة لن يقفوا عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم التاريخية والقانونية والانسانية.

وأضاف، نؤكد أننا سنكون داعمين لكل إجراء يحافظ على حق الأجيال القادمة في الحياة وأن كل الخيارات يجب أن تكون متاحة في سبيل الدفاع عن هذا الحق المشروع.