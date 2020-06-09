تصل 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتي السبت المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر على كل المناطق خلال الـ5 أيام القبلة، بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل.

وجاءت توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة كالتالي:

توقعات الأرصاد لطقس الاثنين:

القاهرة 37 – 19، والوجه البحري 34- 19، السواحل الشمالية 26- 19، جنوب سيناء 37 – 26، شمال وجنوب الصعيد من 37 إلى 44 درجة نهارا، و24 و30 درجة ليلا.

توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء:

القاهرة 34 – 20، والوجه البحري 33- 19، السواحل الشمالية 26- 19، جنوب سيناء 32 – 25، شمال وجنوب الصعيد من 35 إلى 42 درجة نهارا، و23 و27 درجة ليلا.

توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء:

القاهرة 36 – 21، والوجه البحري 35- 21، السواحل الشمالية 29- 19، جنوب سيناء 37 – 26، شمال وجنوب الصعيد من 38إلى 41 درجة نهارا، و26 و29 درجة ليلا.

توقعات الأرصاد لطقس الخميس:

القاهرة 38 – 26، والوجه البحري 36- 24، السواحل الشمالية 32- 23، جنوب سيناء 39 – 26، شمال وجنوب الصعيد من 41 إلى 42 درجة نهارا، 28 درجة ليلا.

توقعات الأرصاد لطقس الجمعة:

القاهرة 40- 23، والوجه البحري 39- 21، السواحل الشمالية 31- 21، جنوب سيناء 39 – 25، شمال وجنوب الصعيد من 43 درجة نهارا، 29 درجة ليلا.

توقعات الأرصاد لطقس السبت:

القاهرة 37- 23، والوجه البحري 36- 22، السواحل الشمالية 28- 21، جنوب سيناء 39 – 26، شمال الصعيد 41- 25، جنوب الصعيد 45- 30.