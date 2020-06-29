مدبولي: مصر ستكون أكبر دولة بالشرق الأوسط في التشييد والبناء

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن قطاع التشييد والبناء في مصر سيكون من أكبر قطاع في الشرق الأوسط، خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن هذا ما أكدته المؤسسات الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعددٍ من المشروعات التنموية والقومية بمجمع الجلاء للقوات المسلحة، والتي تشمل تطوير منطقة شرق القاهرة وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارَي سفنكس والعاصمة، اليوم، أن حجم النمو العمراني في مصر سيبلغ أكثر من 30%؛ نتيجة للمشروعات الكبيرة اللي تنفذها الدولة، مشيرا إلى أنه كان من الضروري ضخ استثمارات عامة للدولة، خلال السنة المقبلة.

وأشار إلى أن خطة العام المالي المقبل سوف تتضمن صرف نحو 300 مليار جنيه إنفاق حكومي على قطاع التشييد والبناء، بخلاف مشروعات البنية الأساسية والمرافق.

وتابع بأن قطاع البتروكيماويات به مشروعات ضخمة تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، إضافة إلى التوسع في الإسراع في تنفيذ شبكات تطوير النقل وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن قطاع الزراعة يعد واحدا من الأولويات، وهو ما تعلمناه من جائحة كورونا.

وأكد أن كل ما جرى تنفيذه كان بتعليمات من الرئيس السيسي حيث إنه يهتمام بالقطاع الزراعي والحيواني.