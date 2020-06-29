السيسي معاتبا المسؤولين بسبب التكدس: “كنتم مستنيين إيه؟”

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على صورة تكدس مروري ظهرت في أثناء استعراض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشوارع القاهرة الكبرى، معاتبا المسؤولين: “كنتم مستنيين إيه؟!”

وقال الرئيس السيسي: “قلت نشاهد الصورة ونفكر فيها، دي متكررة في كثير من الشوارع بالمحافظات، لكن محدش فكر يقول بلاش نبني تاني في المحافظات دي، أو هنخفض الارتفاعات.. الصورة دي موجودة بمصر الجديدة والمطرية وبهتيم وشبرا.. كنتم مستنيين إيه يا مصريين.. وأنا بقصد المسؤولين”.

وأضاف الرئيس: “لما اتكلمت من 6 سنين قلت هنبنيها مع بعض، وكلنا ماشيين وبنتحرك مع بعض عشان نحل المسائل.. حبيت أقف قدام النقطة دي علشان الناس بتفتكر لما بنوقف بناء بنكون ضد مصالحهم”.​