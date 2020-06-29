غلق أول مستشفى عزل لمصابي كورونا في الشرقية

أعلن وكيل وزارة الصحة في الشرقية الدكتور هشام مسعود، غلق مبنى العزل والمخصص لاستقبال الحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والذي يُعتبر مستشفى العزل الأول في المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريحات صحفبة، أن المستشفى لم يستقبل أي مصابين، خلال الأسبوعين الماضيين، لذا أغلق المستشفلى، مشيرا إلى أن المستشفيات حاليًا لا تستقبل سوى الحالات الحرجة وشديدة الإصابة.

وأكد الدكتور هشام مسعود أن أعداد الإصابة بدأت في التراجع بصورة واضحة، خلال الآونة الأخيرة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت خروج نحو 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وارتفاع عدد المتعافيين من الفيروس إلى نحو 17 ألفا و539 حالة، مؤكدة تسجيل نحو 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ونحو 81 حالة وفاة جديدة.