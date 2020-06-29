مجلس النواب يكشف أسباب توقف تراخيص البناء ويدافع عن قرار وزارة التنمية

حرص مجلس النواب المصري اليوم الإثنين على الكشف عن السبب الرئيسي وراء قرار وقف تراخيص البناء الصادر عن وزارة التنمية المحلية في الفترة الماضية، كما دافع أيضاً عن ذلك القرار بشدة نظراً لكونه يعتبر في صالح الدولة المصرية التي تحاول القضاء نهائياً على ظاهرة البناء المخالف والمعتدين على أراضي الوطن دون وجه حق.

وأكد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان التابعة للبرلمان خلال كلمته على هامش اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن قرار وقف تراخيص البناء يصب في مصلحة الدولة وخاصة الشعب المصري.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم بشكل تدريجي في القضاء تماماً على ظاهرة البناء المخالف، والتي استغلها عدد كبير من المواطنين بعد ثورة يناير في عام 2011، حيث شهدت تلك الفتر التعدي على أراضي الوطن وخاصة الأراضي الزراعية، كما تم البناء بشكل عشوائي مما جعل الحكومة المصرية تعاني كثيراً في الوقت الراهن.

وشدد النائب محمد إسماعيل في حديثه على أن مجلس النواب والدولة المصرية حريصون بدون أدنى شك على مصلحة العاملين في مجال المعمار والبناء، مطالباً إياهم في الوقت ذاته بضرورة الصبر والنظر لمصلحة الوطن حتى يتم القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائية.

وأضاف أيضاً أن البرلمان مطالب بالتصدي لكافة الثغرات التي تتواجد في قانون البناء، كما طالب بوضع قواعد صارمة يتم على أساسها التصالح، مؤكداً أن مجلس النواب يتوجب عليه عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين الصغار في مجال المعمار حتى يتم منح الفرصة لهم للعمل بناءً على قدراتهم البسيطة دون مخالفة القانون.

وأوضح النائب محمد إسماعيل في كلمته أن كل مسؤول سابق في الحكومة المصرية ساهم بشكل أو بآخر في عمليات البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة، يجب أن تتم محاسبته من الناحية القانونية حتى وإن كان ذلك المسؤول قد وصل إلى سن المعاش.

وجاءت هذه التصريحات من جانب النائب محمد إسماعيل رداً على العديد من الانتقادات التي تعرضت لها وزارة التنمية المحلية في الفترة الماضية بسبب قرار وقف تراخيص البناء حتى إشعار آخر.