أهم رسائل الرئيس السيسي للشعب المصري اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو

حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على توجيه عدد كبير من الرسائل الهامة للغاية إلى كافة أبناء الشعب المصري اليوم الإثنين، وذلك على هامش كلمته خلال افتتاح بعض المشروعات القومية الجديدة.

وجاءت هذه الرسالة من جانب الرئيس السيسي في الأساس بمناسبة احتفال الدولة المصرية يوم غداً الثلاثاء بذكرى ثورة 30 يونيو، وهي الذكرى السعيدة التي تخلص فيها شعب مصر العظيم من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وبدأ بعدها عهد جديد لجمهورية مصر العربية التي نجحت في استعادة أمجاد الماضي خلال السنوات القليلة الماضية.

وإليكم الآن أبرز رسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش كلمته اليوم الإثنين: