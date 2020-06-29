أهم رسائل الرئيس السيسي للشعب المصري اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو
حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على توجيه عدد كبير من الرسائل الهامة للغاية إلى كافة أبناء الشعب المصري اليوم الإثنين، وذلك على هامش كلمته خلال افتتاح بعض المشروعات القومية الجديدة.
وجاءت هذه الرسالة من جانب الرئيس السيسي في الأساس بمناسبة احتفال الدولة المصرية يوم غداً الثلاثاء بذكرى ثورة 30 يونيو، وهي الذكرى السعيدة التي تخلص فيها شعب مصر العظيم من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وبدأ بعدها عهد جديد لجمهورية مصر العربية التي نجحت في استعادة أمجاد الماضي خلال السنوات القليلة الماضية.
وإليكم الآن أبرز رسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش كلمته اليوم الإثنين:
- الدولة واجهت العديد من المشاكل الخاصة بالطرق في العاصمة القاهرة طوال السنوات الماضية بسبب البناء المخالف والعشوائي.
- بذلنا العديد من المجهودات الكبيرة خلال السنوات الخمسة الماضية من أجل تطوير طرق ومحاور القاهرة.
- استطعنا تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين المصلحة العامة للمواطن المصري.
- الدولة كانت مصممة على البناء وتطوير القاهرة من أجل تسهيل حركة المرور على المواطنين لشدة الزحام فيها.
- الزحام المروري الشديد في معظم محافظات مصر والإسكندرية سببه هو سكوت المواطن المصري ومن قبله المسؤولين السابقين.
- أكدت قبل 6 سنوات من الآن أننا لا يمكننا بناء الدولة المصرية إلا إذا كنا يداً واحدة.
- تحدثت مع الدكتور مصطفى مدبولي من أجل فتح بعض الطرق الجديدة في الجيزة إضافة إلى المريوطية لتسهيل حركة المرور على المواطنين.
- المسؤول السابق سواء كان رئيس حي أو محافظ أو حتى وزير هو المسؤول الرئيسي عما وصلت إليه البلد الآن من زحام شديد.
- الدولة لم تقف ضد المصلحة الشخصية لأي أحد بعد قرار وقف تراخيص البناء.
- يجب على العاملين في مجال المعمار أن يربطوا بين مصلحتهم الشخصية وبين مصلحة الناس والوطن.
- لو أردنا عمل محاور في أماكن يسكن فيها الناس في بناء مخالف لن نترك الناس في الشارع.
- سوف نعمل على تعويض الجميع حتى نضمن الأمان والسلام لجميع المواطنين.
- لا أحد يتحدث سوى عن تطوير الطرق، لا جميع قطاعات الدولة عملت في السنوات الماضية بنفس الكفاءة.
- صرفنا أكثر من 600 مليار جنيه من أجل تطوير قطاع الطاقة لضمان جودة الكهرباء، وصرفنا أكثر من 600 مليار جنيه من أجل تطوير قطاع الزراعة.
- طلبت من الدكتور مصطفى مدبولي إزالة أي مخالفات أو مباني مخالفة على الفور.
- لن تعود الدولة المصرية مرة أخرى إلى عصر الفوضى والتنظيم يصب في مصلحة المواطن.
- نسعى إلى عمل نظام مروري متطور على أعلى مستوى حتى نكون قادرين على مراقبة سرعة السيارات لتقليل الحوادث على الطرق.
- منذ ثورة 30 يونيو إلى غاية الآن الدولة المصرية لا تزال صامدة وقوية في وجه أي تحدي مهما كان صعوبته، وذلك يعود إلى تكاتف الشعب المصري طوال السنوات الماضية وليس لمجرد عمل فرد واحد فقط لا غير.