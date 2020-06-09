تعرف على طريقة حصول مرشحي الانتخابات علي بيانات الناخبين فى الدوائر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على مشروع قانون مقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014م، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014م، والقانون رقم 198 لسنة 2017م بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تجري انتخابات البرلمان القادم وفق هذه التعديلات.

الحق في الحصول على بيانات الناخبين

ونصت مادة “18” بأن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية، وكذلك لممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل دفع رسم قدره خمسمائة جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى مقدم الطلب خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

الدعاية الانتخابية

ونصت مادة “19” على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

التنازل والتعديل في القوائم

ونصت مادة “20” على أنه لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بـ 15 يوما على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ،وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

خلو مكان أحد المرشحين

نصت مادة “21” على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ 15 يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة “17” من هذا القانون.

وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمرشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المرشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مرشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

فإن خلا مكان أحد المرشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المرشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.

التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة

ونصت مادة “22” على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة ،وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.

ويجري التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على النظام الفردي.