الجيزة تعلن قطع المياه اليوم بسبب كفر مفاجئ في أحد الخطوط الرئيسية

أصدرت محافظة الجيزة بياناً رسمياً اليوم الإثنين أكدت فيه قطع المياه عن عدد من المناطق لعدة ساعات قادمة، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ في أحد خطوط المياه الرئيسية في محور المنصورية.

وأكدت المحافظة في البيان أن ذلك الكسر قد حدث في ماسورة مياه الشرب قطر 1000 مم، والتي تتواجد في تقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية مما سوف يؤدي بالتالي إلى قطع المياه عن بعض المناطق إضافة إلى ضعف المياه في مناطق أخرى.

وأشارت أيضاً إلى أن المناطق التي سوف تنقطع عنها المياه لعدة ساعات قادمة تتمثل في كلاً من: إسكان الشباب / اسكان الضباط / فيصل وجميع المتفرعات الخاصة به / الهرم وجميع المتفرعات الخاصة به / منشأة البكاري / كفر طهرمس / العروبة / المريوطية / دائري المنيب.

وشددت محافظة الجيزة في البيان على أن المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للمحافظة سوف يبذلون أقصى جهد ممكن من أجل الانتهاء من أعمال التصليح في فترة زمنية قصيرة، وخاصة بعد تواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع الشركة بشكل شخصي لضمان عودة المياه مرة أخرى إلى المواطنين في الساعات القليلة القادمة.

وأضافت أيضاً أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير على وجه السرعة عدد من السيارات التابعة لها التي تحتوي على مياه صالحة للشرب، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مواطن يستعين طلب المياه من هذه السيارات من خلال الاتصال عبر رقم الخط الساخن “125” من أي تليفون أرضي.

وأوضحت محافظة الجيزة في ختام البيان أنها حريصة على الاعتذار بشدة من كافة المواطنين المتواجدين في المناطق المتأثرة بالكسر والذين ستنقطع عنهم المياه لبضعة ساعات قادمة، مشدداً على أن ذلك الكسر خارج تماماً عن إرادتها.

وسارع العديد من المواطنين المتواجدين في المناطق التي تم الإعلان عن قطع المياه فيها إلى الشكوى من ذلك الانقطاع المفاجئ عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل الأهمية القصوى لمياه الشرب في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية نتيجة استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد مثلما هو حال كل دول العالم الأخرى في الفترة الحالية.