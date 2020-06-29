الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 29 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 66 ألف

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020 عن آخر مستجدات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث تم رصد المزيد من الإصابات الجديدة بنسبة أقل عما كان عليه الحال في الفترة الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن لجنة الترصد التابعة للوزارة لا تزال تعمل جاهدة على مدار الساعة بصفة يومية من أجل تتبع المخالطين والكشف عن الحالات الجديدة لمحاولة احتواء انتشار المرض.

وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات الجديدة التي يتم الكشف عنها بصورة يومية يتم تطبيق عليها بروتوكول علاج فيروس كورونا الذي أقرته اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والسكان في وقت سابق.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن البروتوكول ينص على نقل الحالات الحرجة على الفور إلى مستشفيات العزل، بسبب حاجتها الماسة إلى أجهزة التنفس الصناعي، أما الحالات المتوسطة يتم نقلها إلى نزل الشباب، فيما يتم فرض العزل المنزلي على الحالات البسيطة.

وأضاف أيضاً أن جميع مرضى كورونا على مستوى جميع محافظات الجمهورية يتلقون أفضل رعاية طبية ممكنة تحت إشراف الأطقم الطبية، وذلك سواء للمتواجدين في مستشفيات العزل ونزل الشباب أو حتى حالات العزل المنزلي التي يتم توصيل حقائب المستلزمات الطبية لها عبر القوافل الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن المواطن المصري المصاب بالوباء لا يتحمل أي تكاليف مادية على الإطلاق، وذلك سواء فيما يتعلق باختبارات الكشف عن كورونا أو حتى أثناء مرحلة العلاج بعد التأكد من مرضه، وذلك يرجع إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن كيفية التعامل مع مرضى الوباء.

وشدد أيضاً على أن كافة المواطنين مطالبين بالالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في وقت سابق، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الشوارع والمواصلات العامة إضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون، نظراً لأن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة السلاح الوحيد حالياً القادر على مواجهة الفيروس المستجد لحين اكتشاف اللقاح أو العلاج المناسب.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن العاصمة القاهرة لا تزال في المرتبة الأولى مقارنة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعدل الإصابات العالية منذ بداية انتشار المرض في منتصف شهر مارس الماضي إلى غاية الآن ثم تليها مباشرة محافظة الجيزة في المرتبة الثانية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الإثنين 29 يونيو 2020: