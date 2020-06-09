وزيرة الصحة: سنعود لحياتنا الطبيعية تدريجيا وبضوابط

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن العالم في حالة ترقب لظهور عقار لفيروس كورونا المستجد، فظهور دواء لفيروس كورونا سيحل الأزمة الراهنة بشكل كبير، مشيرة إلى أن مصر رأت أن تطبيق الحظر الجزئي أفضل من الكلي.

وأضافت د. “هالة”، خلال استضافتها في لقاء على قناة “النيل للأخبار”، أن الدولة تتجه إلى الفتح التدريجي وفق معايير وضوابط محددة، مضيفة أنها لا تمانع في وجود الناس في أي مكان بشرط ارتداء الكمامات وغسل أيديها باستمرار.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه بات من الضروري على جميع المواطنين إتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء واقي الوجه، مؤكدة أن مصر تتجه حاليًا نحو العودة للحياة الطبيعية بنسبة 100%.

ووجهت د. هالة زايد رسالة للمواطنين بخصوص فيروس كورونا المستجد قائلة، إنها تثق في وعي الشعب المصري، ومنوهة إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لحماية الشعب، وعلى الشعب أن يشارك في تحمل المسئولية.