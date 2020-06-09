وزارة الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد وهي محافظات “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، فيما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في مصر، إلى 35444 إصابة، بينهم 9375 حالة تم التأكد شفاؤها، وغادرت مستشفيات العزل الصحي، وذلك بعد تسجيل 1365 إصابة جديدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 1271 حالة وفاة، بعد أن سجلت الوزارة وفاة 34 حالة جديدة.