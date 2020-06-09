وزير الكهرباء يعلن إطلاق منصة موحدة لخدمات الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، عن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وهي على الرابط http://each.ses360.net.

وأضاف د. شاكر، أن المنصة سيتم تفعيلها في الأول من يوليو المقبل، بقبول طلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعدادات الذكية العادية، مشيرا إلى أن المنصة ستشمل شحن العدادات من خلال الهاتف المحمول.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والتي جاءت كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر – 50 كيلووات تحاسب 38 قرشا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشا

الشريحة الثانية من 51 – 100 كيلو وات ستحاسب بسعر 48 قرشا لكل كيلووات بدلا من 40 قرشاً.

الشريحة الثالثة من 101 – 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات بدلا من 50 قرشاً.

الشريحة الرابعة من 201 – 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 قرشا للكيلو وات بدلا من 82 قرشاً.

الشريحة الخامسة من 351 – 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 – 1000 كيلو وات تم تثبيتها عند سعر 140 قرشاً.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات تباع بسعر 145 قرشًا.