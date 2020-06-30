الحكومة تدعو القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل كيان جديد لنقل الركاب

دعا وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، القطاع الخاص، للمشاركة في تشغيل كيان جديد لنقل الركاب، بعد الانتهاء من دمج ثلاث شركات نقل ركاب تابعة للوزارة، لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال الوزير في لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات المزمع دمجها هي (شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد).

وأشار إلى فكرة الكتالوج الإلكتروني الذي طورته الوزارة خلال الفترة الماضية لاستخدامه في أعمال شركة النصر للتصدير والاستيراد.

وأوضح أنها تعتمد على تجميع بيانات كل المنتجين في مصر خاصة الورش والصناعات الصغيرة لوضع منتجاتهم ومدخلات إنتاجها المستوردة، على قاعدة إلكترونية لتكون أداة للترويج للمنتجات المصرية في الخارج ولتوفير مدخلات الإنتاج من الأسواق الخارجية.

وبين الوزير أن نشاط شركة النصر الأساسي هو الوساطة والتسويق لصالح عملائها بالإضافة إلى توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية من خلال مبادرة “جسور” التي أطلقت العام الماضي.

وتتضمن خدمات النقل البري والبحري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين من خلال نافذة واحدة إلى جانب خدمة الوساطة والتسويق.