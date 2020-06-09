مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

تصدر البحث عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، مؤشرات البحث على محرك البحث الشهير “جوجل”، لبحث عدد كبير من المواطنين عن الموعد، وهي منحة مقدمة من وزارة القوى العاملة لصالح العمالة غير المنتظمة.

وتم إقرار المنحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية فرضها تفشي وباء فيروس كورونا، والذي ألحق الضرر بالكثير من المواطنين ولاسيما العمالة غير المنتظمة.

وأقرت الحكومة تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة تقدر بـ 1500 جنيه، تصرف على 3 دفعات، وكل دفعة منها تقدر بـ 500 جنيه، حيث تم صرف الدفعة الأولى منها خلال شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من المنحة في منتصف يونيو الجاري، لنحو مليون و400 ألف مستحق.

ويتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال 27 ألف منفذ من منافذ البريد والبنك الزراعي المصري، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من خلال بطاقة الدفع الإلكترونیة التي تم تسليمها للمستحقين مع صرف الدفعة الأولى.

وتوزع الحكومة صرف المنحة على مدار 3 أيام، كإجراء احترازي، لمنع نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تم تقسیم المستفیدين من المنحة إلى مجموعات بحسب السن، بحيث تصل كل مستحق رسالة عبر رقم الهاتف المحمول المسجل لدى الحكومة، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد له صرف المنحة خلاله.

ويكون نص الرسالة كالتالي:

مساندة العمالة غير المنتظمة

“تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي”.

من جانبها، نفت وزارة القوى العاملة ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها بعض المواقع الإلكترونية عن وجود منح أخرى، لافتة إلى أنها شائعات لا تمت للحقیقة بصلة، مشيرة إلى أنه سيتم غلق باب منحة العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة للمستحقين.