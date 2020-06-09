الصحة تحذر المواطنين من خطر مشاركة الكمامة مع الآخرين أو تكرار استخدامها
حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه نصائح في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص الكمامة الطبية المفترض ارتدائها من جانب الجميع في مختلف الأماكن العامة ووسائل المواصلات من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقامت وزارة الصحة والسكان بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت فيها التالي: “احرص على استخدام الكمامة مرة واحدة فقط، ولا تشاركها مع الآخرين”.
ويأتي ذلك بعدما ملاحظة قيام بعض المواطنين خلال الأيام الماضية باستخدام الكمامة الطبية في أكثر من مناسبة مثلها مثل الكمامة القطنية لعدم رغبتهم في شراء الكمامة كل يوم، وهو الأمر الذي لا يجوز تماماً نظراً لأنها غير صالحة سوى لمدة يوم واحد فقط لا غير بعكس الكمامة القطنية التي يمكن استخدامها لمدة شهر كامل بشرط أن يتم غسلها بالماء والصابون يومياً.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن بعض الناس أيضاً قد تم ملاحظتهم في الشارع يتشاركون نفس الكمامة الواحدة، وهي العادات الخاطئة للغاية التي من الممكن أن تتسبب في انتشار العدوى بشكل أسرع بين الجميع في المرحلة القادمة.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد نشرت في أكثر من مناسبة سابقة على مدار الأشهر القليلة الماضية حملات توعية لكي يتعرف من خلالها الناس حول العالم على الطريقة الصحيحة للتعامل مع الكمامة الطبية وكيفية ارتدائها، وذلك على النحو التالي:
- لابد عليك أولاً غسل اليدين بالماء والصابون أو بواسطة مطهر كحولي قبل لمس الكمامة.
- يجب تفقد الكمامة جيداً بعدها حتى تتأكد من عدم تواجد أي ثقوب أو شقوق بها.
- القيام بتحديد الطرف العلوي من الكمامة، ثم التأكد أن الجهة الملونة منها تكون بارزة إلى الخارج.
- بعد ارتداء الكمامة على وجهك اضغط على الطرف العلوي منها حتى تأخذ شكل أنفك.
- يجب عليك بعدها سحب الطرف السفلي من الكمامة حتى تغطي الفم إضافة إلى الذقن.
- يتوجب عليك عدم لمس الكمامة بأي حال من الأحوال طوال فترة ارتدائها.
- لا تخلع الكمامة إلا بعد مسكها من الشريط المتواجد خلف أذنيك، ثم ترميها مباشرة في سلة المهملات بدون أن تلمس وجهك أو حتى ملابسك.
- بعد غسل الكمامة يتوجب عليك غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.