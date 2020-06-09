الصحة تحذر المواطنين من خطر مشاركة الكمامة مع الآخرين أو تكرار استخدامها

حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه نصائح في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص الكمامة الطبية المفترض ارتدائها من جانب الجميع في مختلف الأماكن العامة ووسائل المواصلات من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقامت وزارة الصحة والسكان بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت فيها التالي: “احرص على استخدام الكمامة مرة واحدة فقط، ولا تشاركها مع الآخرين”.

ويأتي ذلك بعدما ملاحظة قيام بعض المواطنين خلال الأيام الماضية باستخدام الكمامة الطبية في أكثر من مناسبة مثلها مثل الكمامة القطنية لعدم رغبتهم في شراء الكمامة كل يوم، وهو الأمر الذي لا يجوز تماماً نظراً لأنها غير صالحة سوى لمدة يوم واحد فقط لا غير بعكس الكمامة القطنية التي يمكن استخدامها لمدة شهر كامل بشرط أن يتم غسلها بالماء والصابون يومياً.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن بعض الناس أيضاً قد تم ملاحظتهم في الشارع يتشاركون نفس الكمامة الواحدة، وهي العادات الخاطئة للغاية التي من الممكن أن تتسبب في انتشار العدوى بشكل أسرع بين الجميع في المرحلة القادمة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد نشرت في أكثر من مناسبة سابقة على مدار الأشهر القليلة الماضية حملات توعية لكي يتعرف من خلالها الناس حول العالم على الطريقة الصحيحة للتعامل مع الكمامة الطبية وكيفية ارتدائها، وذلك على النحو التالي: