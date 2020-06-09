شمال سيناء تكشف إحصائيات كورونا الخاصة بها وتؤكد تسجيل 8 حالات إيجابية فقط

لا تزال محافظة شمال سيناء محافظة على خلوها تقريباً من فيروس كورونا المستجد مقارنة بكل المحافظات الأخرى رغم تسجيل بعض الحالات الإيجابية بها على مدار الأشهر الماضية، مما جعلها من بين أقل المحافظات التي تشهد إصابات حتى هذه اللحظة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء التابعة لوزارة الصحة والسكان أن نسب التعافي من الفيروس المستجد لديها أعلى بكثير من نسب الإصابات الجديدة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن إجمالي عدد المصابين في المحافظة الذين لم يتعافوا بعض من المرض هم 8 حالات إيجابية فقط لا غير.

وأشارت أيضاً إلى أن الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية وتم شفائها بشكل كامل من الوباء قد وصل عددها إلى 35 حالة حتى هذه اللحظة، وذلك دليل واضح على التزام جميع المواطنين في محافظة شمال سيناء بالإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

على صعيد متصل، أوضح الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء أن الحالات الإيجابية في المحافظة متواجدة حالياً في مستشفيات العزل إضافة إلى العزل المنزلي على النحو التالي:

3 حالات في مستشفى بئر العبد.

حالة وحيدة في مستشفى أبوخليفة.

حالة وحيدة في مستشفى العريش العام.

حالة وحيدة في العزل المنزلي.

حالتين لم تظهر نتائج التحاليل النهائية الخاصة بهم حتى الآن بعدما ظهرت إيجابية في المرة الأولى.

وأضاف أيضاً أن الجهات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة متواجدة على مدار الساعة أمام مدخل مدينة العريش وتحديداً خلال كمين الميدان، حيث يتمثل دورهم الرئيسي في فحص جميع الحالات الوافدة إلى المدينة.

وتعتبر محافظة شمال سيناء مثالاً يحتذى به مثلها مثل محافظة مرسى مطروح إضافة إلى محافظة جنوب سيناء وأيضاً محافظة البحر الأحمر، حيث تعد هذه المحافظات هي الأقل تسجيلاً لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، على أمل أن يتواصل ذلك الوضع خلال الأشهر القادمة لحين اكتشاف العلاج المناسب لذلك الوباء.

وبات من البديهي أن يستعد كل مواطن مصري للتعايش مع الفيروس المستجد لعدة أشهر قادمة مثلما هو حال جميع دول العالم الأخرى.