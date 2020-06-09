وزارة الاتصالات تعلن عن 4 خدمات رقمية جديدة يمكن استخدامها بداية من يوليو المقبل

وزارة الاتصالات تعلن عن 4 خدمات رقمية جديدة يمكن استخدامها بداية من يوليو المقبل

أعلنت وزارة الاتصالات بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن استعدادها لإطلاق أربع خدمات رقمية جديدة من الخدمات الحكومية، وذلك بداية من مطلع شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020 حتى يتسنى للمواطن المصري الاستفادة منها أونلاين وهو متواجد في منزله بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة الحكومية المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عبر شبكة الإنترنت أن المرحلة الأولى من عملية تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية يتم تقديمها عبر بوابة مصر الرقمية سوف تنطلق بداية من شهر يوليو القادم.

وأشار أيضاً إلى أن المرحلة الأولى سوف تشمل 4 حزم منها 3 جماهيرية أي أن كل المواطنين بصفة عامة يستطيعون الاستفادة منها، أما الحزمة أو الخدمة الرابعة فهي مخصصة للمستثمرين فقط لا غير.

وإليكم الآن الحزم أو الخدمات الأربعة التي أعلن عنها وزير الاتصالات اليوم الثلاثاء:

الحزمة الأولى / تشمل الخدمات الخاصة ببطاقة التموين بعد التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الحزمة الثانية / تشمل الخدمات الخاصة بتراخيص المركبات والقيادة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

الحزمة الثالثة / تشمل الخدمات الخاصة باستخراج التوكيلات إضافة إلى التوثيق وأيضاً إقامة الدعاوي القضائية أي “رفع قضية أونلاين” بعد التنسيق مع وزارة العدل.

الحزمة الرابعة / تشمل الخدمات الخاصة بالمستثمرين فقط لا غير بعد التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، علماً بأنها تضم أكثر من 40 خدمة مختلفة مثل تعديل مجالس الإدارات أو إضافة أحد الأعضاء الجدد وغيرها من الخدمات.

ويأتي كل ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية من أجل التسهيل على المواطنين إضافة إلى العاملين في الحكومة المصرية على حد سواء، وذلك بناءً على توجيهات من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ومن المؤكد أن فيروس كورونا المستجد قد علم العالم بأكمله درساً قاسياً للغاية، مما جعل الحكومة المصرية تتحرك سريعاً من أجل تطوير العديد من الأمور التي دائماً ما يجد المواطن المصري فيها صعوبات بالغة مثل الخدمات الحكومية التي كانت تحتاج إلى أوقات طويلة لتنفيذها.