البحيرة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المتعافين من فيروس كورونا اليوم

عاش أبناء محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 على وقع أخبار سارة للغاية، نطراً إلى الارتفاع الكبير في نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء المحافظة، وفي مقابل ذلك تراجع عدد المصابين الجدد بعكس ما كان عليه الوضع تماماً في الأشهر القليلة الماضية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال تصريحات صحفية أن اليوم الثلاثاء قد وصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 399 حالة حتى هذه اللحظة، وخاصة بعدما تم تسجيل 60 حالة جديدة خرجت جميعها من مستشفيات العزل بسلام وعادت إلى بيوتها.

وأشار أيضاً إلى أن هذه النسبة العالية من المتعافين من المرض تعكس حجم المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات العزل بمحافظة البحيرة، على أمل أن تتواصل هذه الأرقام في الارتفاع بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة لحين نهاية هذه الأزمة.

وشدد اللواء هشام آمنة في حديثه على أن محافظة البحيرة لم تشهد اليوم سوى 3 حالات وفاة جديدة فقط لا غير، حيث تمثلت هذه الوفيات على النحو التالي:

ممرض يعمل في مستشفى إيتاي البارود ويبلغ عمره 26 عاماً.

مشرف أغذية يعمل في مستشفى الرحمانية ويبلغ عمره 54 عاماً.

ربة منزل في إدكو ويبلغ عمرها 45 عاماً.

وأضاف أيضاً أن محافظة البحيرة قد شهدت اليوم الثلاثاء تسجيل 62 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة المدن المختلفة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحالات الجديدة قد شملت بعض أفراد الأطقم الطبية ومن ضمنهم 4 أطباء إلى 9 ممرضين، وجاء توزيع الإصابات على النحو التالي:

29 حالة في دمنهور.

13 حالة في كفر الدوار.

6 حالات في أبو حمص.

6 حالات في إيتاي البارود.

5 حالات في الرحمانية.

4 حالات في شبراخيت.

3 حالات في المحمودية.

حالتين في حوش عيسى.

حالة وحيدة فقط في أبو المطامير.

حالة وحيدة فقط في إدكو.

حالة وحيدة فقط في رشيد.

حالة وحيدة فقط في النوبارية.

يُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في محافظة البحيرة كان قد ارتفع في الأشهر الماضية بشكل ملفت للغاية، ولكن التزام شريحة كبيرة من المواطنين ساهم نوعاً ما في تقليل هذه الأعداد مؤخراً.