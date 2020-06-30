الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ال48 ساعة القادمة

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء على توجيه تحذير شديد اللهجة إلى كافة مواطني الشعب المصري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بشكل تدريجي انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء مع احتمالية استمرار نفس الوضع من بعد يوم الخميس.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس في مصر لن تكون جيدة على الإطلاق بداية من يوم غداً الأربعاء، حيث تسود الأجواء الحارة على جميع المناطق طيلة فترة النهار.

وأشارت أيضاً إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على وجه التحديد سوف تصل إلى 36 درجة مئوية خلال فترة النهار يوم غداً الأربعاء، على أن يكون الطقس لطيفاً في مساء نفس اليوم.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر في حديثها أن مناطق شمال الصعيد سوف تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، أما جنوب الصعيد سوف يكون الطقس شديد الحرارة بعكس فترة الليل التي سيكون فيها الطقس معتدلاً، بينما سوف يكون الطقس معتدلاً على كافة السواحل الشمالية سواء في النهار أو حتى في الليل.

وأضافت أيضاً أن درجات الحرارة على أبرز مناطق الجمهورية يوم غداً الأربعاء سوف تكون على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري / تصل إلى 36 درجة مئوية.

السواحل الشمالية / تتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد / تصل إلى 36 درجة مئوية.

جنوب الصعيد / تتراوح بين 40 إلى 41 درجة مئوية.

وشددت الدكتورة إيمان شاكر في تصريحاتها على أن كافة أنحاء الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق سوف ترتفع فيها درجات بمعدل زيادة درجتين بداية من يوم الخميس القادم، لذا يجب على الجميع توخي الحذر وعدم التعرض تماماً لأشعة الشمس طوال فترات النهار.

وأكدت أيضاً أن درجات الحرارة سوف تتخطى حاجز 40 درجة مئوية في العديد من المناطق الرئيسية، وبالتالي يجب على المواطن أن يشرب معدلات كبيرة من المياه والسوائل بشكل عام، إضافة إلى ارتداء الملابس القطنية فقط لا غير مع محاولة عدم التواجد في أماكن مغلقة بدون تهوية جيدة.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر إلى أن أي مواطن يسير في الشارع خلال ساعات النهار لابد عليه من ارتداء واقي أو غطاء لحماية رأسه من أشعة الشمس، حتى لا يتعرض أي أحد لضربة شمس في نهاية المطاف، كما ناشدت أيضاً كبار السن إضافة إلى الأطفال والمرضى على وجه التجديد عدم التواجد في الأماكن المزدحمة بأي حال من الأحوال.